Leopoldstadt: Stammtisch mit Zirkus-Dirigent Parolari

Wien (OTS) - Das ehrenamtliche Zirkushistoriker-Team konnte den international bekannten Zirkus-Kapellmeister Reto Parolari für die Teilnahme am nächsten "Artisten-Stammtisch" am Donnerstag, 25. April, in den Räumen des "Circus- & Clownmuseum Wien" (2., Ilgplatz 7) gewinnen. Der geschätzte Orchesterleiter, Dirigent und Arrangeur redet ab 19.30 Uhr über "Geheimnisse und Tücken" der begleitenden Musik. Von bedeutenden Zirkusunternehmen wie "Krone" und "Knie" bis zum Circus-Festival Monte Carlo reichen Parolaris Wirkungsstätten. Die Ausführungen des Maestros haben den Titel "Circusmusik in Theorie und Praxis". Der Zutritt zum "Artisten-Stammtisch" ist gratis. Zirkus-Liebhaber sind ebenso willkommen wie aktive und frühere Künstler. Auskünfte: Telefon 0676/406 88 68, E-Mail andreas @ circus-clownmuseum.at.

Tipp für 26.4.: Betörende "Amanda", mysteriöser "Orak"

Ebenso zu empfehlen ist das nostalgische Unterhaltungsprogramm "Prater Varietee" am Freitag, 26. April, im Museum am Ilgplatz 7. Die Show dauert 70 Minuten, die künstlerische Gesamtleitung obliegt dem betörenden "Fräulein Amanda". Auf der Bühne stehen ein hexender "Riese", der Entertainer Thomas Gabriel sowie der mysteriöse "Orak". Die Ähnlichkeit des "Orak" mit Museumschef Robert Kaldy-Karo ist reiner Zufall. "Amanda" spendiert jedem Gast ein Glas Schaumwein, Überraschungsgäste stellen sich ein und "bewegte Bilder" gibt es obendrein. Beginn der Vorstellung ist um 19.30 Uhr. Karten für das "Prater Varietee" sind an der Abend-Kasse um 12 Euro zu haben.

Traditionell kostenlos ist eine Besichtigung der vielfältigen zirkushistorischen Sammlung: Das Museum ist am Sonntag (10.00 bis 13.00 Uhr) sowie am ersten und am dritten Donnerstag im Monat (19.00 bis 21.00 Uhr) bei freiem Eintritt geöffnet. Zu bestaunen sind Plakate, Programme, Fotos, Kostüme, Requisiten und andere Exponate aus der Zirkus- und Varietee-Branche. Wer mehr über das "Circus- & Clownmuseum Wien" wissen will, findet im Internet genauere Angaben:

www.circus-clownmuseum.at.

o Allgemeine Informationen: Orchesterleiter Reto Parolari: www.retoparolari.ch/rp/de/circus/index.php

