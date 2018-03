Währing: Hermann Leopoldi-Abend "A Schalerl Kaffee..."

Wien (OTS) - Der Komponist und Kabarettist Hermann Leopoldi (1888 -1959) wurde von den Nationalsozialisten verfolgt, war KZ-Häftling, emigrierte nach Amerika und kehrte 1947 nach Österreich zurück. An den in einem Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof beigesetzten jüdischen Künstler wird am Donnerstag, 25. April, ab 19.00 Uhr, im "Währinger Rathaus" (18., Martinstraße 100) auf musikalische Weise erinnert. Im Festsaal des Amtshauses (2.Stock) gestalten Katharina Hohenberger (Gesang), Brigitte Taufratzhofer (Gesang) und Manfred Hohenberger (Klavier, Gesang plus Moderation) einen bunten "Abend mit Melodien von Hermann Leopoldi". Diese Veranstaltung trägt den Titel "A warmer Ofen, a Schalerl Kaffee..." und es ertönen Stücke wie "Die Novaks aus Prag". Von der Einladung zur "Überlandpartie" bis zur Weise vom "Stillen Zecher" reicht das Programm. Ernste und heitere Erzählungen aus dem Leben des Klavier-Humoristen Leopoldi umrahmen den Liederreigen. Der Zutritt ist frei, das Publikum soll Spenden entrichten. Der Bezirk unterstützt das Konzert. Auskünfte über mannigfaltige Kultur-Termine im Amtsgebäude Martinstraße 100 holen Interessierte beim Büro-Team der Bezirksvorstehung Währing unter der Telefonnummer 4000/18 115 ein. Informationen per E-Mail:

post@bv18.wien.gv.at. (Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at