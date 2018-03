Make-A-Wish(R) International feiert den World Wish Day(R) mit dem Start der bisher größten Kampagne für gesellschaftliches Engagement

Phoenix (ots/PRNewswire) - Im April dieses Jahres startete Make-A-Wish International die bisher grösste Einzelkampagne der Organisation für gesellschaftliches Engagement - unter worldwish.org/shareyourwish..

Die Initiative wurde ins

Leben gerufen, um dringend benötigte Geldmittel zu beschaffen, damit mehr Wünsche von Kindern mit lebensbedrohlichen Krankheiten rund um den Globus erfüllt werden können.

Die Kampagne feiert den vierten jährlichen World Wish Day(R), den weltweiten Festtag der Erfüllung von Wünschen, und wird am 29. April mit einer Reihe von festlichen Veranstaltungen in den fast 50 Ländern auf der ganzen Welt, in denen die Organisation tätig ist, ihren Höhepunkt erreichen. Zu den Veranstaltungen gehören: die Erfüllung von 33 Wünschen in Argentinien, das Läuten der Eröffnungsglocken an der Börse in Belgien, Frankreich, den Niederlanden und Portugal, die Erfüllung von mehr als 100 Wünschen in ganz Indien und eine Weltwunschtagsfeier mit Jon Stettner, dem Vorsitzenden und CEO von Make-A-Wish International, sowie ein Fest für Hunderte von Wunschkindern, Familien und Unterstützern im Zun-Freizeitpark in Taipeh, Taiwan.

Die internationalen Sponsoren von Make-A-Wish Mattel, CNN International, Brooks Brothers, TIME (EMEA, Asien und Süd-Pazifik), FORTUNE (Europa), The Economist (Asien) und TheAtlantic.com schliessen sich der guten Sache an - sie tragen ihren Teil dazu bei, um die Macht eines Wunsches an diesem Weltwunschtag zu demonstrieren.

Jon Stettner, International President und CEO von Make-A-Wish, sagt:

"Die Auswirkungen, die unser Wunscherlebnis auf Wunschkinder, Familien und Gemeinden rund um den Globus hat, verändern wirklich ihre Leben. An diesem Weltwunschtag werden wir unsere grösste Kampagne für gesellschaftliches Engagement starten, um die dringend erforderlichen Mittel zu beschaffen und für unsere globale Aufgabe zu sensibilisieren. Der World Wish Day ermöglicht Menschen auf der ganzen Welt zusammenzukommen, um weitere Wünsche wahr werden zu lassen."

Besucher werden gebeten, sich dem globalen Netzwerk der Make-A-Wish-Unterstützer anzuschliessen, indem sie ihren Wunsch mitteilen und eine kleine Spende über eine interaktive Schnittstelle unter worldwish.org/shareyourwish

geben. Make-A-Wish

International vergrössert zudem seine Reichweite in den sozialen Medien und sein Engagement mit Anhängern und Fans über seine Seiten bei Facebook, Twitter (dank der Unterstützung durch Prominente und die #shareyourwish und #worldwishday-Hashtags) und YouTube neben den Aktivitäten unter worldwish.org/shareyourwish,

um die Kampagne und die

Mission der Organisation bekannter zu machen.

Sie können sich unter dem Motto Join the World[SM] beteiligen, indem Sie durch Ihre Unterstützung des World Wish Day Make-A-Wish dabei helfen, noch mehr Kindern eine Freude zu machen. Besuchen Sie worldwish.org/shareyourwish, um Ihren Wunsch mitzuteilen, zu spenden und mehr über den World Wish Day zu erfahren.

Redaktionelle Hinweise:

Über den Weltwunschtag - World Wish Day(R)

Am 29. April 2013 feiert Make-A-Wish (R) International den vierten World Wish Day(R). Verbundene Unternehmen und Ortsverbände von Make-A-Wish auf der ganzen Welt werden zur Feier dieses globalen Tages der Wunscherfüllung mindestens einen Wunsch erfüllen und öffentlich ausführen. Dieser steht für einen erfüllten Kinderwunsch in den fast 50 Ländern, in denen die Organisation tätig ist. Eine Welt der Wünsche wartet. Besuchen Sie worldwish.org/shareyourwish,

um Ihren Wunsch mitzuteilen

oder zu spenden oder verbreiten Sie die Nachricht, um Ihren Teil zu diesen weltweiten Bemühungen beizutragen, Kindern mit lebensbedrohlichen Krankheiten auf der ganzen Welt Hoffnung, Kraft und Freude zu bringen. #Shareyourwish unter worldwish.org/shareyourwish [\\lonpivdocs\redocs\2013\worldwish.org\shareyourwish ].

Über Make-A-Wish(R)

Make-A-Wish(R) erfüllt Wünsche von Kindern mit lebensbedrohlichen Krankheiten, um ihre menschliche Erfahrung mit Hoffnung, Kraft und Freude zu bereichern. Make-A-Wish hat seinen Sitz in Phoenix, Arizona, und ist die weltweit grösste Wunscherfüllungsorganisation. Sie erfüllt die Wünsche von Kindern in fast 50 Ländern auf fünf Kontinenten. Mithilfe von grosszügigen Spendern und mehr als 30.000 Freiwilligen weltweit erfüllt Make-A-Wish alle 23 Minuten einen Wunsch irgendwo auf der Welt. Seit 1980 hat die Organisation mehr als 300.000 Wünsche von Kindern auf der ganzen Welt erfüllt. Weitere Informationen über Make-A-Wish International finden Sie unter worldwish.org und über Make-A-Wish America unter wish.org.

Rückfragen & Kontakt:

Kontaktperson: Sioban Kerr - Director, Brand Marketing and

Communications, E-Mail: skerr @ worldwish.org, Tel.: +1-602-792-3344