SJ-Moitzi: StaatbürgerInnenschaft für hier geborene Kinder!

SJ begrüßt Verschiebung des MinisterInnenratsbeschlusses über realitätsferne, bürokratische und unfaire StaatsbürgerInnenschaftsnovelle

Wien (OTS) - Das von Sebastian Kurz vorgelegte Drei-Stufen-System zur Regelung von Einbürgerungen enthält gravierende Ungerechtigkeiten und Mängel. Die Novelle wurde begrüßenswerterweise gestern nicht im MinisterInnenrat beschlossen und die Entscheidung vertagt. Wolfgang Moitzi, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend Österreich, kritisiert vor allem die vorgeschlagenen Gehaltsgrenzen:

"SchülerInnen, Lehrlinge, AlleinerzieherInnen und Menschen die jahrelang in Niedriglohnsektoren arbeiten mussten, haben keine Chance ÖsterreicherInnen zu werden und sich damit partizipativ am politischen Leben zu beteiligen. Der Großteil der ÖsterreicherInnen könnte diese Gehaltshürden nicht einmal erfüllen. StaatsbürgerInnenschaft darf nicht vom Geldbörsel abhängen!"

Laut Moitzi leben über 12% der Bevölkerung "in einem Land, in dem sie aus allen demokratischen Prozessen ausgeschlossen sind und keinerlei politische Mitsprache haben". "Die Sozialistische Jugend setzt sich für ein menschen- und demokratiefreundliches Modell ein, in dem, nach deutschem Vorbild, Kinder per Geburt zu ÖsterreicherInnen werden. Menschen die hier aufwuchsen und nichts anderes als Österreich kennen, die StaatsbürgerInnenschaft verweigern zu wollen, ist wahrlich kein Ruhmesblatt für einen Integrationsstaatssekretär, der Menschen nicht ausschließen, sondern einbinden sollte. Wir fordern die automatische Einbürgerung hier geborener Kinder, deren Eltern dauerhaft hier niedergelassen sind. Außerdem soll auch den in Österreich aufgewachsenen Jugendlichen ein unbürokratischer und fairer Zugang zur StaatsbürgerInnenschaft ermöglicht werden", führt Moitzi aus.

"Ich sehe die Verschiebung des Beschlusses als Chance die Novelle nochmals grundlegend zu überarbeiten und endlich Reformvorschläge vorzulegen, die wirklich Verbesserungen bringen", schließt Moitzi.

