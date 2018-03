Historische Extras unzensiert: "Mein erster Türke". Ungenierte Fremdengeschichten

Radfeld (OTS) - Die Rede Adolf Hitlers war den Leuten zu brav, als der aufstrebende Jungpolitiker am 1. Oktober 1920 im Innsbrucker Stadtsaal erstmals vor Tiroler Zuhörern sprach. Er möge mit dem "faden Gesumse" aufhören und endlich eine mehr "hetzigere Walze" einlegen - so die Forderung des gelangweilten Publikums.

Als deutsche Truppen, auf dem Weg nach China - zur Niederschlagung des Boxeraufstandes -, an einem Augusttag des Jahres 1900 im Tiroler Grenzstädtchen Kufstein Rast machten, wurden sie von der Bevölkerung enthusiastisch begrüßt. Die Kufsteiner wünschten von dem unter brausenden Heilrufen und den Klängen der Stadtmusikkapelle dem Sonderzug entsteigenden Feldmarschall Graf Waldersee, "die Chinesen wohl recht zu verhauen". Der Graf, in "schmucker Tropenuniform", versprach: "das wird auch in reichem Maße geschehen".

Es sind solche Episoden aus der Vergangenheit, die durch ihre Direktheit dazu beitragen, das Bild der Geschichte schärfer zu zeichnen.

Mit veränderlichen Mentalitäten und dem daraus resultierenden "Zeitgeist" beschäftigt sich "Mein erster Türke", das neue Sachbuch des Historikers Peter Rohregger. Die beiden Elemente "Wissen" und "Unterhaltung" sind in "Mein erster Türke" brüderlich vereint. So verführt die zeitgenössische Beschreibung über die neumodische "Sommerfrische im Gebirge" (19. Jh.) zum Schmunzeln, während der im selben Zeitraum angesiedelte Blick auf das wilde Afghanistan die Unmöglichkeit eines dauerhaften und stabilen Friedens in dieser Unruheregion erahnen lässt. Afghanistan ist eines von mehreren Themen, bei denen der Autor den vergleichenden und kritischen Blick auf die Gegenwart nicht scheut und seine Bemerkungen auch mit einer schärfenden Prise Polemik würzt.

"Mein erster Türke" ist eine eindringliche Geschichtslektüre und bringt den "Zeitgeist" jener Vergangenheit sehr nahe, in der die "Political Correctness" als Tugendwaffe noch unbekannt war.

Peter Rohregger:

Mein erster Türke

Ungenierte Fremdengeschichten

332 Seiten, 22,90 Euro, ISBN 978-3-200-02842-5 www.history-rohregger.eu

