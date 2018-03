Handelsaufnahme der Identec-Anleihe an der Wiener Börse

Wien (OTS) - Die Unternehmensanleihe der Identec Group AG wird mit heutigem Datum in den Dritten Markt der Wiener Börse einbezogen. Die Zeichnung für die Schuldverschreibung 2012-2017 läuft weiterhin. Derzeit beläuft sich das Emissionsvolumen auf 2,5 Mio. EUR. Zusätzlich zur jährlichen Verzinsung von 7,5% erhält der Investor am Ende der Laufzeit eine Bonusvergütung in Höhe von 25% des Nominalbetrags. Die Stückelung beträgt 1.000 EUR. Die Identec Group AG ist ein führender Lösungsanbieter im Bereich der neuen Funktechnologie "Radio-Frequency Identification" (RFID).

Über die Wiener Börse

Die Wiener Börse ist eine 100%-Tochter der CEE Stock Exchange Group (CEESEG), die weiters die Börsen Budapest, Laibach und Prag umfasst. Die CEE Stock Exchange Group ist die größte Börsengruppe in der Region. Um die Liquidität der Märkte zu steigern, vereinfacht die CEESEG den Marktzugang und den Handel an den lokalen Handelsplätzen. Die CEESEG-Börsen kooperieren mit 12 Börsen in Zentral- und Osteuropa und werden für dieses einzigartige CEE-Know-how weltweit geschätzt.

