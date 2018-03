Aviso: "Do samma daham! Do ramma zamm - auch unter Wasser!"

Große Tauchaktion an der Neuen Donau kommenden Samstag

Wien (OTS) - Die heurige große Mitmachaktion der Stadt Wien unter dem Motto "Do samma daham! Do ramma zamm!" läuft auf Hochtouren, überall in der Stadt wird derzeit gemeinsam geputzt und gereinigt. Noch bis zum 5. Mai läuft die Aktion von Umweltstadträtin Ulli Sima, mit der das Bewusstsein für eine saubere Stadt weiter gehoben werden soll.

Kommenden Samstag wird nun auch wieder unter Wasser aufgeräumt und zwar in der Neuen Donau. An die 100 Taucherinnen und Taucher eröffnen die Saison 2013 und nehmen sich das Gebiet stromabwärts der U6-Brücke an der Neuen Donau vor, los geht es um 10 Uhr. Unterstützt werden die Taucherinnen und Taucher von den Putzprofis der MA 48 und MA 45-Wiener Gewässer, die den eingesammelten Müll ordnungsgemäß entsorgen.

Aber auch am Ufer findet eine Aufräumaktion statt - wer immer Lust hat, ist eingeladen, sich zu beteiligen. Anmeldungen zu allen Putzaktionen unter der Gratishotline 0800/20 32 48.

Wir laden die VertreterInnen der Medien herzlich ein, Fototermin mit Umweltstadträtin Ulli Sima, den Putzprofis der MA 48 und MA 45 -Wiener Gewässer und den Taucherinnen und Tauchern:

o Samstag, 27. April 2013, um 13 Uhr

o Ort: Neue Donau, stromab der U6-Brücke (Am Rollerdamm 2)

o Anreise:

o Öffentlich: U6, Station "Neue Donau", Ausgang neue Donau

o Mit dem Auto:

1. Über die Arbeiterstrandbadstraße bis zur Einfahrt kurz vor dem Restaurant

2. Über die Floridsdorfer Brücke; hier bitte die Auffahrt auf die A 22 Richtung Graz nehmen und gleich die erste Einfahrt rechts, Richtung Bruckhaufen nehmen. Dann der Straße folgen und nach der Unterführung, kurz vor dem Restaurant (Arwex - Sport Raabe), rechts den Weg zum Basislager hinunterfahren.

Alle Infos zur aktuellen Aktion auf www.abfall.wien.at oder www.facebook.com/die48er

Rückfragen & Kontakt:

Peter Frybert

Öffentlichkeitsarbeiter der MA 48

Telefon: 01 58817 48176

E-Mail: peter.frybert @ wien.gv.at