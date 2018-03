"Eco" am 25. April: Niedrige Zinsen - wer zahlt, wer profitiert

Angelika Ahrens präsentiert in "Eco" am Donnerstag, dem 25. April 2013, um 22.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Niedrige Zinsen - wer zahlt, wer profitiert

Sparer haben es längst schmerzlich bemerkt. Seit Monaten sind die Zinsen auf einem historischen Tiefststand. Wer ein normales Sparbuch oder ein Sparkonto hat, kann über die Verzinsung heute nicht einmal mehr die aktuelle Inflation zurückverdienen. Doch dient diese Zinspolitik wenigstens - wie geplant - der Wirtschaft? Faktum ist:

Die Europäische Zentralbank hält den Leitzinssatz bewusst niedrig. Man will die angeschlagene europäische Wirtschaft ankurbeln und die Bankkredite für neue Investitionen der Unternehmen billig halten. Ob dieses Konzept aufgeht, ist allerdings fraglich. Trotz niedriger Zinsen schwächelt die Wirtschaft weiter vor sich hin. Kommen die billigen Kredite bei den Unternehmen überhaupt an? Immer öfter kommt Kritik an den Banken auf. Sie beschaffen sich selbst billiges Geld, geben die günstigen Zinsen aber nicht konsequent an die Betriebe weiter, lautet der Vorwurf. Die drohende Folge: Eine schleichende Kreditklemme, die gerade durch die niedrigen Zinsen verhindert werden sollte. "Eco" wirft einen Blick auf die europäische Zinspolitik: wer den Zinssatz bestimmt, wer den Preis dafür bezahlt und wer wirklich profitiert. Ein Bericht von Beate Haselmayer und Hans Hrabal.

Steinige Wege - Wie Erfinder ihre Ideen schützen und Geld verdienen

Österreich - auch ein Land der Erfinder. Die heimische Innovationsfreude scheint ungebrochen. Mehr als 3.000 Patente werden hierzulande jedes Jahr eingereicht. "Eco" hat sich bei heimischen Erfindern und Start-ups umgesehen und berichtet, wie schwierig der Weg von der Idee zum Erfolg sein kann: bei einem Steuerberater, der seit 15 Jahren an einem elektrischen Tretroller bastelt, bei einer jungen Firmengründerin, die alle alten Bücher der Welt digitalisieren möchte, und bei einem Salzburger EDV-Spezialisten, der Wikipedia mit der sichtbaren Welt verknüpft hat. Sie berichten auf verschiedene Weise, wie steinig der Weg ist, auf dem man auch leicht scheitern kann. So sind zentrale Probleme zu bewältigen: Die Idee ist richtig zu schützen, die Investoren müssen zum Geldgeben bewogen werden und letztlich sollte mit der Innovation Geld verdient werden. Ein Bericht von David Kuntscher und Hans Wu.

Gartencenter - Florierende Geschäfte mit Balkon und Garten

Der lange Winter hat den Gärtnereien zum Saisonauftakt Verluste beschert, doch jetzt entlädt sich die Lust auf frisches Grün. Die Gartencenter und Blumenmärkte werden regelrecht gestürmt. Ungeachtet der Wirtschaftskrise steuert die Gartenbranche auf Umsatzzuwächse zu. Viele Österreicher/innen schränken sich bei teuren Fernreisen ein und richten sich offensichtlich auf einen Urlaub im Garten oder am Balkon ein. Lebensmittelskandale und die Sehnsucht nach Ruhe und giftfreier Natur tun ein Übriges und machen den Garten zum profitablen Wirtschaftsfaktor. Naturnahe Gärten gibt es in jeder Größe und zu jedem Preis. Und auch Österreichs größtes Gartencenter hat die Chemie heuer aus den Regalen verbrannt. Der Gartensektor boomt und viele Baumärkte machen mit ihrem Gartensortiment bereits ein Viertel ihres Umsatzes. Ein Bericht von Sabina Riedl.

