Wachstum in schwierigen Zeiten

Bereits zum zweiten Mal lud Dun & Bradstreet zu Info.Data.Value mit prominenten Vortragenden

Wien (OTS) - "Wir durchleben den turbulentesten Konjunkturzyklus innerhalb zweier Generationen. Dennoch sollten Unternehmer den Weg in die Internationalisierung nicht scheuen: Wichtig ist, dass sie sich der richtigen Partner bedienen." Mit diesen Worten eröffnete Dieter Bodingbauer, Geschäftsführer von Dun & Bradstreet Österreich (D&B), eine exklusive Veranstaltung am Abend des 18. April. Im einzigartigen Ambiente des ThirtyFive im 35. Stock der Vienna Twin Towers hatte D&B zu Info.Data.Value 2013 geladen. Rund 120 Besucher folgten der Einladung, um Sprecher von Fitch Ratings, Frequentis, proquest und der Außenwirtschaft Austria (AWO) zu hören.

Internationalisierung in stürmischen Zeiten

Info.Data.Value, die jährliche Veranstaltungsserie von D&B, ging damit bereits in die zweite Runde. Diesmal stand das Event unter dem Motto "Internationalisierung". Vor dem Hintergrund einer sich stark verändernden Weltwirtschaft berichtete Karl Hartleb von der AWO über Wachstumschancen österreichischer Unternehmen auf den internationalen Märkten. Hartleb sieht großes Potential in Afrika, das Asien in Punkto Wachstum im Zeitraum von 2013 bis 2015 überholen wird. Die Aussichten für Europa bleiben jedoch durchwachsen, wie Markus Leitner von Fitch Ratings betonte.

Sich selbst und seine Kunden kennen

Rolf Unterberger, Vorstandsmitglied des österreichischen Technologiekonzerns Frequentis pflichtete bei: "Das Wachstum geschieht außerhalb Europas". Dementsprechend verlagere sich der Fokus auf Regionen wie Asien. Um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, braucht es Niederlassungen in den Märkten, Nähe zum Kunden ist gefragt. Monika Forstinger von proquest betonte, dass der Erfolg der Internationalisierung vor allem von der Vorbereitung der Unternehmen davon abhängt. "Sich rechtzeitig die entscheidenden Fragen zu stellen, ist der Schlüssel zum Erfolg", sagte die ehemalige Ministerin. Das Umfeld werde schwieriger, selbst Staaten unberechenbarer. Dies käme unter anderem darin zum Ausdruck, dass 2012 das Jahr mit den meisten Klagen von Konzernen gegen Staaten war. Innerhalb der Unberechenbarkeiten der gegenwärtigen ökonomischen Entwicklung sei neben der Analyse von Märkten wichtig, auch einen sorgfältigen Blick auf bestehende und zukünftige Kunden zu werfen:

"Gerade in Zeiten wie diesen bedarf es einer 360-Grad-Sicht auf seine Kunden, um mögliche Risiken frühestmöglich zu erkennen", wie Bodingbauer schloss.

Über Dun & Bradstreet Information Services GmbH

Dun & Bradstreet Information Services GmbH in Österreich ist ein Unternehmen der schwedischen Bisnode-Gruppe und gehört zum weltweiten D&B Netzwerk, dem Weltmarktführer für Wirtschaftsinformationen und Firmenbewertungen. D&B ist weltweit führender Anbieter von B2B-Wirtschaftsinformationen, Analysetools und bonitätsgeprüften Firmenadressen rund um die Bereiche Risikomanagement, Sales & Marketing Solutions und Einkaufsmanagement. Auf der globalen Datenbank von D&B befinden sich Informationen zu mehr als 220 Mio. Unternehmen in über 200 Ländern. Täglich werden über 1,8 Mio. Daten aktualisiert. http://www.dnb.at/

Bitte zitieren Sie Dun & Bradstreet (D&B) als Wirtschaftsauskunftei oder als Bonitätsdienstleister.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Romana Edelhauser-Preissl,

Director Marketing & PR, 01-58861-1200,

romana.edelhauser @ dnb.at