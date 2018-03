Tiroler Tageszeitung, Leitartikel, Ausgabe vom 24. April 2013. Von MICHAEL SPRENGER. "Ein Armutszeugnis"

Innsbruck (OTS) - Untertitel: Das Demokratie-Volksbegehren scheiterte genial. Die Regierung fand danach salbungsvolle Worte für ein Mehr an Demokratie, weil sie sich zuvor einer echten Debatte verweigerte. Eine entlarvende Analyse politischen Alltags.

Österreich hat einen unterentwickelten Parlamentarismus. Es gibt kaum Gesetzesinitiativen des Nationalrats. Die Parlamentarier sind zumeist dazu da, abzusegnen, was ihnen die Regierung vorlegt. Ein lebendiger Parlamentarismus schaut anders aus. Vor allem den Abgeordneten der Regierungsparteien fehlt es hier an Selbstbewusstsein.

Österreich kennt auch nicht - wie etwa Deutschland - den Begriff des Verfassungspatriotismus. In den vergangenen Jahren, als die große Koalition noch eine Zweidrittelmehrheit hatte, wurde mit der Verfassung immer wieder Schindluder getrieben. Um den Verfassungsgerichtshof auf legale Weise zu umgehen, wurden Gesetze kurzerhand mit der Zweidrittelmehrheit in den Verfassungsrang gehoben.

Österreich hat zwar genügend Instrumente der direkten Demokratie, doch jenes, das am häufigsten zum Einsatz gekommen ist, nämlich das Volksbegehren, ist nahezu wirkungslos geblieben.

Die aktiven Politiker nehmen seit Jahren diese Entwicklungen schulterzuckend zur Kenntnis - und machten weiter wie gehabt. Kein Aufstand, kein Aufbegehren. Das Trägheitsmoment in der österreichischen Innenpolitik ist eben besonders ausgeprägt. Es waren ehemalige Volksvertreter, die glaubten, auf diese Missstände aufmerksam zu machen. Sie suchten sich dabei das wirkungsloseste Instrument der direkten Demokratie aus, um für ein Mehr an Demokratie zu kämpfen. Ihr Volksbegehren scheiterte genial. Und dies aus mehreren Gründen. Es gab eben zuvor bereits 35 Volksbegehren, und diese bewegten großteils nichts. Wer soll also noch daran glauben wollen, dass man mit seiner Unterschrift etwas bewirken kann? Die Initiatoren hatten zudem ihr Aufbegehren mit einem unübersichtlichen Themenkatalog überfrachtet. Damit konnten sie ihr Anliegen nicht zuspitzen, anders als etwa beim Protest gegen ein Kraftwerksprojekt nicht emotionalisieren. Und es fehlte vor allem eine breite politische Debatte. Diese Aufgabe hätten die amtierenden Politiker aktiv betreiben müssen, vorausgesetzt sie nehmen ihren Job ernst. Doch sie blieben stumm, machten sich ein bisserl über die aufbegehrenden alten Männer lustig - und merkten dabei gar nicht, wie wichtig dieser Anstoß für unseren unterentwickelten Parlamentarismus, für die Demokratie gewesen wäre. Jetzt, nach dem Demokratie-Volksbegehren, üben sich die Regierungsparteien im salbungsvollen Zerreden. Von mehr (direkter) Demokratie, von lebendigem Parlamentarismus.

