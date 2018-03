EANS-News: ams AG / ams veröffentlicht Einladung zur Hauptversammlung

Unterpremstätten, Österreich (23. April 2013) -

ams (SIX: AMS), ein führender Anbieter von hochwertigen Analog-ICs und Sensoren, hat die Einladung zur diesjährigen Hauptversammlung in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Die Einladung steht auch auf der Website des Unternehmens unter

http://www.ams.com/eng/Investor/Annual-General-Meeting-2013-Hauptversammlung-2013 zur Verfügung.

Über ams

ams entwickelt und produziert High Performance Analog-ICs, die innovative Lösungen für die anspruchsvollsten Herausforderungen seiner Kunden bieten. Die Produkte von ams werden in Anwendungen eingesetzt, die höchste Präzision, Empfindlichkeit und Genauigkeit, einen weiten Arbeitsbereich und äußerst niedrigen Stromverbrauch erfordern. Das Produktportfolio von ams umfasst Sensoren, Sensorschnittstellen, Power Management-ICs und Wire¬less-ICs für Kunden in den Märkten Consumer, Industrie, Medizintechnik, Mobilkommunikation und Automotive.

ams mit Hauptsitz in Österreich, beschäftigt über 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit und ist ein wichtiger Partner für mehr als 7.800 Kunden rund um die Welt. ams ist der neue Name von austriamicrosys-tems nach dem Erwerb des Lichtsensoranbieters TAOS Inc. im Jahr 2011. ams ist an der SIX Swiss Stock Exchange börsennotiert (Tickersymbol: AMS). Weitere Informationen über ams unter www.ams.com.

Unternehmen: ams AG

