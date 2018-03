Global Fresh Foods bietet Lachsproduzenten Zugang zu europäischen und asiatischen Märkten

(PRN) - - GFF erweitert sein Angebot und deckt neben Lachsfilets fortan auch ganze Fischschnitte mit und ohne Kopf ab

San Francisco (ots/PRNewswire) - Global Fresh Foods (www.globalfreshfoods.com) - das Unternehmen, das die Haltbarkeitsdauer frischer Lebensmittel auf natürliche Weise verlängert - gab heute bekannt, dass es seine Technologie erfolgreich an Lachsen der Kategorien H&G (ausgenommen, ohne Kopf) und HOG (ausgenommen, mit Kopf) getestet habe. Jüngste 30-tägige Tests haben bestätigt, dass Fischzuschnitte der Kategorien H&G und HOG mithilfe der auf kontrollierter Atmosphäre beruhenden Technologie von Global Fresh Foods auf dem Seeweg transportiert werden können und am Zielmarkt mit der identischen Frische und Qualität eintreffen wie Fische, die auf dem Luftweg transportiert werden. Daraus ergibt sich eine bessere Alternative zum Transport von eingefrorenem Fisch.

Bisher wurde die Technologie zur Sauerstoffreduzierung von Global Fresh Foods in erster Linie zum Transport von Lachsfilets aus Chile in die Vereinigten Staaten eingesetzt. Ab sofort kann GFF Lachsproduzenten aus aller Welt die Möglichkeit bieten, neue geografische Räume zu erschließen. Dabei bietet ihnen das Unternehmen Zugang zu Kunden aus Asien und Europa, wo Zuschnitte der Kategorien H&G und HOG bevorzugt werden.

"Chilenische und andere Lachsproduzenten können nun auf globaler Ebene miteinander konkurrieren und mithilfe des Controlled-Atmosphere-Systems von Global Fresh Foods mit Fischzuschnitten aller Art auf jedem beliebigen Markt einsteigen. Dabei müssen sie sich nicht länger auf den amerikanischen Markt beschränken, der in erster Linie an Filets interessiert ist", so Mark Barnekow, Chief Executive Office von Global Fresh Foods. "Wir haben erkannt, dass große Mengen von Fischzuschnitten der Kategorien H&G und HOG Teil des globalen Lachsmarkts sind. Produzenten können diese Zuschnitte jetzt ganz frisch transportieren, anstatt sie einzufrieren - und neben der Qualität auch den Marktpreis erhöhen."

Informationen zu Global Fresh Foods

Das in San Francisco im US-Bundesstaat Kalifornien ansässige Unternehmen Global Fresh Foods unterhält Niederlassungen in Talcahuano (Chile) und bietet Technologien zur Verlängerung der natürlichen Haltbarkeitsdauer an, die die weltweiten Lieferketten frischer Proteine revolutioniert haben. Zur Erzeugung und Aufrechterhaltung einer völlig natürlichen Umgebung mit kontrollierter Atmosphäre, mit der die Haltbarkeitsdauer verderblicher Proteine verlängert werden kann, macht sich das SAF-D®-Technologiesystem des Unternehmens patentierte Verfahren zur Steuerung der Sauerstoffzufuhr zunutze. Diese wegweisende Technologie bietet Zulieferern von frischen Proteinprodukten die Möglichkeit, Lieferungen über den Seeweg abzuwickeln, anstatt die kostspieligere Luftfracht zu wählen - und ihre Kunden trotzdem mit frischen und qualitativ hochwertigen Produkten zu beliefern. Besuchen Sie www.globalfreshfoods.com für nähere Informationen.

