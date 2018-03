Molecular Imprints beginnt mit der Auslieferung seines für die Produktion von Halbleiterspeicher vorgesehenen Imprint-Modulsystems der nächsten Generation

(PRN) - -- Molecular Imprints wird drei Imprint-Systeme der nächsten Generation noch in diesem Quartal ausliefern. Zwei dieser Systeme werden voraussichtlich an einen führenden Halbleiter-IDM geliefert.

Austin, Texas (ots/PRNewswire) - Molecular Imprints, Inc. (MII), ein Technologieführer im Bereich der fortschrittlichen Halbleiter-Lithographie und ein Markt- und Technologieführer im Bereich der Nanopatterning-Systeme

und -Lösungen, gab heute

bekannt, dass die Auslieferung der ersten drei fortschrittlichen Imprint-Module, die in die Stepper-Systeme von MIIs Ausrüstungspartner integriert werden sollen, für das laufende Quartal vorgesehen ist. Die Module sind mit der neuesten, herstellereigenen Jet and Flash(TM) Imprint-Lithographie-Technologie (J-FIL(TM)) von MII ausgestattet, die leistungsfähig genug ist, um fortschrittliche Halbleiterspeicher mit Abmessungen von unter 20 nm in großer Stückzahl produzieren zu können.

"Unsere jüngsten Imprint-Modullieferungen enthalten eine erweiterte Magnifikationssteuerung und Belichtungstechnologie, eine verbesserte Onboard-Schutzfiltration, präzise Maschinensteuerungen in Echtzeit und ein aufgerüstetes Resist-Jetting-System,

wodurch Defektdichte,

Durchsatz, Überdeckungsgenauigkeit und auch die Gesamtbetriebskosten deutlich verbessert werden", so Mark Melliar Smith, der Chief Executive Officer von Molecular Imprints. "All diese Verbesserungen wurden erzielt, obwohl die Systemplattform nun zu niedrigeren Kosten und in kleinerer Bauform erhältlich ist. Ich möchte unseren Entwicklungs- und Engineering-Teams zu der erneut hervorragenden Arbeit gratulieren, die sie beim Design und bei der Entwicklung des Produkts abgeliefert haben. Lobend erwähnen möchte ich außerdem unseren Ausrüstungspartner, der uns im Zuge unserer Zusammenarbeit unterstützt hat. Wir freuen uns darauf, die Systeme in der Halbleiter-Fertigungsanlage unseres Kunden später in diesem Jahr in Aktion zu erleben."

Informationen zu Molecular Imprints, Inc. de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@3d556845Molecular Imprints, Inc. (MII) ist der Technologieführer im Bereich hochauflösender Nanopatterning-Systeme und -Lösungen mit niedrigen Gesamtbetriebskosten für die Halbleiter- und Festplattenbranche (HDD). MII setzt auf seine innovative Jet and Flash(TM) Imprint-Lithographie-Technologie (J-FIL(TM)), um bei Patterning-Lösungen für Storage- und Speichergeräte in großer Stückzahl zum weltweiten Markt- und Technologieführer aufzusteigen und den Wachstumsmärkten der Bildschirm-, Cleantech- und Biotech-Branchen sowie weiterer Industrien völlig neue Möglichkeiten zu eröffnen. Mit seiner umfassenden Nanopatterning-Lösung, die kostengünstig, kompatibel und auf eine Auflösung von unter 10 Nanometern erweiterbar ist, ermöglicht MII Nanofertigung im Nanobereich. Besuchen Sie www.molecularimprints.com

