DER STANDARD - Kommentar: "Kein Riss beim Volk" von Gerald John

(Ausgabe vom 24.4.2013)

Wien (OTS) - Es ist kein Wunder, dass Menschen auf Volksbegehren pfeifen. Die Erfahrung zeigt, wie wenig eine Unterschrift nützt. All die hehren Anliegen verschwinden, wie stets beklagt wird, in den Schubladen des Parlaments.

Doch kann man das den Politikern wirklich vorwerfen? Eine ernsthafte Diskussion sollte Pflicht sein, aber zu entscheiden hat ein Mandatar nach eigenem Urteil und Gewissen. Nur weil eine Initiative Wind macht, muss der Nationalrat nicht hinterherhupfen. Dass sie das "Volk" repräsentieren, können Abgeordnete mit nicht weniger Recht behaupten als die vielen "Begehrer", deren Vertretungsanspruch hart mit der erreichten Resonanz kollidiert.

Ein Problem gibt es aber: Das Parlament bildet die Gesellschaft nur bedingt ab. Parteien sind relativ geschlossene und starre Apparate, in denen gerade neu entstehende Anliegen untergehen. Der "Riss zwischen Politik und Volk" (Johannes Voggenhuber) ließe sich auch dadurch überbrücken, indem Plebiszite mehr Verbindlichkeit bekommen. Allerdings birgt ein Automatismus, der erfolgreiche Begehren in Volksabstimmungen münden lässt, Gefahren; von populistischem Unfug bis zu Schwarz-Weiß-Entscheidungen ohne Raum für Kompromisse. Will die Regierung mehr Bürgernähe, sollte sie deshalb das Parlament stärken - und ausbauen, was sie in ihrem Demokratiepaket zögerlich begonnen hat: ein Persönlichkeitswahlrecht, das Mandatare stärker vom Wähler als von ihrer Partei abhängig macht.

