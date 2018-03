ORF Ö1-Journal um Fünf - 17:00 und Abendjournal 18.00 h

ORF Funkhaus Wien (OTS) - Journal um Fünf - 17:00 / Dienstag, 23.Apr 2013 17:00.00

Nach gescheiterten Volksbegehren - Peter Daser

SPÖ zu direkter Demokratie - Wolfgang Werth

Änderungen Staatsbürgerschaftsrecht - Andreas Jölli

EU-Kommissar zu Ö Bankgeheimnis/ Gremium zu

künftigem Steuersystem - Tim Cupal

Italien : Neuer Versuch einer Regierungsbildung -

Barbara Ladinser

Nachrichten - Eva Maria Fohn

Wetter - Jörg Stibor

Abendjournal / Dienstag, 23.Apr 2013 18:00.00

Wetter - Jörg Stibor

Nach gescheiterten Volksbegehren - Peter Daser

SPÖ zu direkter Demokratie - Wolfgang Werth

EU-Kommissar zu Ö Bankgeheimnis/ Gremium zu künftigem

Steuersystem - Tim Cupal

Italien : Neuer Versuch einer Regierungsbildung -

Barbara Ladinser

Börse - Manuel Marold

Frankreich: Homo-Ehe Abstimmung - Barbara Schieder

Tote bei Zusammenstößen in Kirkuk - Constanze Pandi

Anschlag franz. Botschaft in Tripolis - Karin Koller

Anhörung der mutmaßlichen Täter in Kanada - Wash Boston-Attentäter 2 mal in Ö - Barbara Reichmann

Studie: Integration von Muslimen in Ö - Barbara Gansfuss Änderungen Staatsbürgerschaftsrecht - Andreas Jölli Kommunalkredit Bilanz - Volker Obermayr

ORF-Redakteure zu Stärkung der Unabhängigkeit -

Barbara Herbst

Vorschau Bayern-Barcelona - Wolfgang Eichinger

Nachrichten - Eva Maria Fohn

JP: Kolumbien: Das Dorf der Unbeugsamen - Ulla Ebner

Moderation: Christian Williwald

Regie: Christian Theiretzbacher

Rückfragen & Kontakt:

ORF Ö1-Journal-Produktion