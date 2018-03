Neues Volksblatt: "Zeit für die Politik" von Markus EBERT

Ausgabe vom 24. April 2013

Linz (OTS) - "Der Wähler hat immer Recht", lautet ein geflügeltes Wort. Wenn daher der Wähler Volksbegehren nicht unterstützt, hat er auch Recht. Das ganze Jammern der Begehrens-Betreiber ist überflüssig - so wie es das Kirchenvolksbegehren überhaupt war; das Demokratie-Volksbegehren litt wohl mehr unter seinen Proponenten als unter dem zu wenig ausgeprägten Wunsch nach mehr direkter Demokratie. Vielleicht geht es den Menschen weniger ums ständige Mitreden -schließlich hat man ja am Wahltag seine Stimme delegiert - und mehr darum, dass angepackt, entschieden und umgesetzt wird.

Hierzulande beweist die insbesondere von der altvorderen Politikerriege gescholtene aktuelle Politikerriege, dass sie durchaus etwas weiterbringt. Gewiss ist der Kampf um eine eigene Mediziner-Ausbildung in Oberösterreich eine zähe Angelegenheit, doch die Zähigkeit und vor allem Geschlossenheit der oberösterreichischen Betreiber - Politiker aller Farben, Ärzte und die Kepler-Uni -beweisen, dass auch hochgesteckte Ziele erreichbar sind. Die Medizin-Fakultät ist nichts, was den politischen Augenblickserfolg verspricht; dafür hat dieser Erfolg, der nun in Aussicht steht, länger Bestand als über den nächsten, medialen Augenblick hinaus. Man muss der Politik und den Politikern auch Zeit zugestehen: Zeit zum Nachdenken, zum Entwerfen von Lösungen und zum Umsetzen.

