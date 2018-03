Life Technologies' Ion Proton(TM) unterstützt Stratified Medicine Scotland Innovation Centre

(PRN) - - Ehrgeiziger Behandlungsansatz des Innovation Centre soll Behandlungsergebnisse deutlich verbessern und Gesamtkosten für das Gesundheitswesen reduzieren.

Glasgow, Schottland (ots/PRNewswire) - Life Technologies

Corporation gab

heute bekannt, das Unternehmen sei gemeinsam mit Aridhia, einem Unternehmen für biomedizinische Informatik, ein Hauptvertriebspartner des Stratified Medicine Scotland Innovation Centre (SMS-IC). Die Ion Proton(TM)-Sequenzierplattform wirddabei als hauptsächlich eingesetztes Instrument für Untersuchungen und genetische Analysen dienen. Ziel des SMS-IC ist es, sich als Weltklasse-Zentrum für Forschung, Innovation und Vermarktung im Bereich der stratifizierten Medizin zu etablieren. Beim SMC-IC handelt es sich um die einzigartige Zusammenarbeit von Experten aus Wissenschaft, Industrie und dem staatlichen Gesundheitssystem Großbritanniens (NHS),

die an einer

Infrastruktur arbeiten, die als Sprungbrett dienen soll, um Schottland an die Spitze der Branche zu bringen.

Der Erste Minister Schottlands, Alex Salmond, erklärte: "Schottland ist von jeher ein führender Innovator gewesen, und diese neue Finanzierung für das Stratified Medicine Scotland Innovation Centre stärkt das Engagement der schottischen Regierung für die Biowissenschaften ebenso wie Schottlands Position als Weltmarktführer für innovative Gesundheitstechnologien. Die von den Innovationszentren geleistete Pionierarbeit trägt nicht nur zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung für die Patienten bei, sondern kann durch den einzigartigen, fortschrittlichen Diagnoseprozess auch Leben retten."

"Beim Stratified Medicine Scotland Innovation Centre handelt es sich um ein bahnbrechendes Projekt, das eine reale Chance darstellt, einen grundlegenden Wandel in der Gesundheitsversorgung herbeizuführen", erklärte Peter Silvester, Präsident für Europa, Nahost und Afrika bei Life Technologies. "Life Technologies wird mit seiner halbleiterbasierten Ion Proton [ht tp://www.invitrogen.com/site/us/en/home/Products-and-Services/Applica tions/Sequencing/Semiconductor-Sequencing/proton.html](TM)-DNA-Sequen zierungstechnik die Anlagen und die Plattform für die genetischen Analysen bereitstellen, welche Geschwindigkeiten, Präzision und Preise bieten, die noch vor wenigen Monaten undenkbar gewesen wären. Die Vision für dieses Projekt beruht darauf, die ausführlichen genomischen Daten einer Einzelperson mit traditionelleren Patienteninformationen zu kombinieren, um so schnellere, genauere und wirkungsvollere klinische Entscheidungen zu ermöglichen. Dies stellt einen Wendepunkt in der Geschichte der medizinischen Forschung dar, und das ist erst der Anfang."

Stratifizierte Medizin ist als wichtiger strategischer Ansatz für die zukünftige Diagnose und Behandlung von Krankheiten anerkannt und hängt entscheidend von Informationen ab. Mithilfe der Integration der vorhandenen Daten wird eine umfassende, "persönliche" Gesundheitsakte erstellt und es können neuen Daten generiert werden, die Hinweise auf Eigenschaften der Patienten (Genotyp und Phänotyp) geben, um die "Stratifizierung" ermöglichen.

Schottlands frühere Investitionen in elektronische Gesundheitsakten und die translationale Medizinforschung in Verbindung mit einer gut funktionierenden Branche für Gesundheitstechnologie machen Schottland zum Motor für die Weiterentwicklung der stratifizierten Medizin weltweit. Ziel des SMS-IC ist es, Beweise für das Prinzip der stratifizierten klinischen Studien zu erbringen. 2013 wird eine exemplarische Projektreihe gestartet, die Phänotyp, Genotyp und andere Patientendaten miteinander verbindet, um eine möglichst hohe Zielgenauigkeit der Bestände für klinische Studien zu erreichen. Auch wenn die Ion Proton(TM)-Plattform derzeit ausschließlich zu Forschungszweckeneingesetzt wird, ist es das Ziel, stratifizierte, klinische Versuchsmodelle, derzeit ein theoretisches Konzept, in der klinischen Praxis einzuführen. Das SMS-IC wird eine Ausschreibung organisieren, um geeignete Projekte zu finden und freut sich über Bewerbungen.

Das Herzstück der Ion Proton-Technologie ist ein Halbleiter-Chip. Statt lichtbasierter Technologie und Kameras zu verwenden, verwandelt das Ion Proton(TM)-System chemische Informationen in digitale Daten, um Bildervon DNA-Sequenzen zu erhalten. Dank des Chips ist die Sequenzierung auf einem massiv parallelen Format möglich, was den Sequenzierungsvorgang stark beschleunigt.

Der Ion Proton(TM) ist ausschließlich für Forschungszwecke und nicht fürdiagnostische Zwecke konzipiert.

