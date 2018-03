Tangiers Group bietet Krankenversicherung für Konfliktgebiete an

(PRN) - -- Tanger gründet neuen Anbieter für private internationale Krankenversicherungen

Sliema, Malta (ots/PRNewswire) - Tangiers Group gibt die Gründung einer Tochtergesellschaft für Produktentwicklung und Versicherungen mit dem Namen Tangiers Global bekannt. Ziel des Unternehmens ist es, kreative Versicherungslösungen für Arbeiter, Reisende und Freiwillige anzubieten, die an gefährlichen Orten arbeiten oder diese besuchen. Mit der Unterstützung von Lloyd's of London hat Tangiers Global battleface(TM) auf den Markt gebracht, eine Reisekrankenversicherung für Einzelpersonen, und International Employee Defence(TM),

(IED), ein

umfangreiches Gesundheitsprogramm für Unternehmen. "Seit 2006 wickeln wir schwierige, medizinische Fälle für einige der größten internationalen Versicherungsunternehmen ab", erklärte der CEO von Tangiers Group, Christopher Catrambone. "Es erschient uns daher sinnvoll, zusätzlich zur Arbeit unserer Schadenabteilung die Bereiche Produktentwicklung und Versicherungen anzubieten. Wir freuen uns auf das Team, das wir für diese Aufgabe aufgestellt haben."

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130423/DA98622-a)



(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130423/DA98622LOGO-b)



Tangiers Group hat drei Kernkompetenzen. Dienstleistungen:

medizinisches Schadenmanagement, Notfall-Evakuierung und -Versorgung, medizinische Überweisungen, die Untersuchung von Schadensersatzansprüchen und Arbeitsmarkterhebungen werden alle von Tangiers International



durchgeführt. Versicherungen: Produktentwicklung, Versicherungen und Policenverwaltung werden von Tangiers Global durchgeführt. Betsy Brougher ist Geschäftsführerin des neuen Versicherungsbereichs. Informationen: in Zusammenarbeit mit dem weltweit renommierten Journalisten für Konfliktzonen, Robert Young Pelton, hält die Organisation for Better Security (OBS) die Mitglieder durch die Suche, Analyse und Weitergabe verwertbarer Informationen über internationale und regionale Risiken auf dem Laufenden.

"Ich kenne kein Unternehmen, das eine ebenso gute Kombination aus Kompetenzen und gutem Ruf vorweisen kann wie Tangiers Group", erläuterte Brougher. "Seit ich Anfang 2013 zu dem Unternehmen gekommen bin, bin ich begeistert davon, wie Tangiers International Gesundheitsdienstleistungen an wirklich problematischen Orten anbietet. Die Mitarbeiter von Tangiers leben und arbeiten vor Ort in der Nähe ihrer Kunden, und wenn diese gesundheitliche Versorgung benötigen, müssen sie nicht warten."

Tangiers Group freut sich, qualitativ hochwertige, internationale medizinische Versicherungsangebote von Lloyd's of London und gesundheitliche Versorgung für Menschen in risikoreichen Regionen anzubieten. Wenden Sie sich an Tangiers Group, um weitere Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen, Versicherungen und der Händlermarge zu erhalten.

William J. Atkins, Director | Tangiers Global | 7, St. Trophimus Street | Sliema SLM 1119 MALTA

TEL. +356-2701-7046 | EMAIL insurance @ tangiersglobal.com | INTERNETSEITE www.tangiersgroup.com

Web site: http://www.tangiersgroup.com/