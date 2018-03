Zur Einführung einer City-Tax:

Berlin (ots) - Besucher aus dem Ausland werden sich trotz City Tax weiter wundern, warum Berlin im Vergleich zu ihrer Heimatstadt London, New York oder Paris immer noch so billig ist. Gäste aus den Nettozahlerländern Bayern und Baden-Württemberg, die Berlin stets mahnen, mehr eigene Einnahmen zu generieren statt vom Landfinanzausgleich zu zehren, werden nicht protestieren können, wenn Berlin das nun in seinem zentralen Wirtschaftsfeld Tourismus tut. Reisende aus den besseren Ostseekurorten, die den zahlreichen Berliner Gästen seit Jahren Kurtaxe abknöpfen, werden sich auch nicht beschweren können.

