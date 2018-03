"Pater Brown" - Bibel TV zeigt Krimikomödien mit Josef Meinrad / Würdigung des großen österreichischen Schauspielers anlässlich seines 100. Geburtstags

Hamburg (ots) - Als "Jahrhundertschauspieler" bezeichnet ihn Regisseur Claus Peymann: Josef Meinrad erfreute über sechs Jahrzehnte sein Publikum in zahllosen Film- und Theaterrollen bis zu seinem Tod 1996. Am 21. April jährte sich sein Geburtstag zum 100. Mal. Bibel TV würdigt den überaus populären österreichischen Darsteller, der ursprünglich Priester werden wollte, und nimmt die Krimikomödien-Reihe "Pater Brown" ins Programm.

Ab 7. Mai löst Josef Meinrad als Pater Brown jeden Dienstag zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr spannende und unterhaltsame Kriminalfälle. In Österreich produziert, basiert die Reihe auf den Kriminalgeschichten des englischen Autors Gilbert K. Chesterton. Pater Brown hat darin ein großes Herz für seine Gemeinde und verfügt gleichzeitig über ein gutes detektivisches Gespür. Der Geistliche ermittelt leidenschaftlich und mit Gottes Hilfe in mysteriösen Kriminalfällen - meist zum Missfallen seiner kirchlichen Vorgesetzten. Ebenfalls immer mit dabei ist der österreichische Schauspieler Guido Wieland in der Rolle des Inspektor Smith.

Mit der "Pater Brown"-Reihe betritt Bibel TV Neuland, denn eine Unterhaltungsserie, in der ein Pfarrer sich als Ermittler in Kriminalfällen betätigt und die durch ihre humorvollen Dialoge zum Schmunzeln anregt, hat es bei dem christlichen TV-Sender bislang nicht gegeben.

Bibel TV zeigt an jedem Dienstagabend zwei Folgen hintereinander. Den Auftakt bilden die Episoden "Die Spitze der Nadel" und "Der Unsichtbare". Darum geht's: In der ersten Folge verschwindet auf einer Baustelle ein Mann. Hat er Selbstmord begangen - oder war es Mord? Pater Brown nimmt die Ermittlung auf. Folge zwei handelt davon, dass die schöne Kellnerin Laura von einem geheimnisvollen Unsichtbaren bedroht zu werden scheint. Pater Brown schaltet sich ein, um die Sache aufzuklären.

Spannend auch, was Pater Brown in der darauffolgenden Woche erlebt:

In "Die Form stimmt nicht" wird ein seltsamer Dolch zur Selbstmordwaffe, als Pater Brown gerade als Gast beim Tee im Nebenzimmer sitzt. Ein merkwürdiger Fall - war es vielleicht doch Mord? Und in "Wer war der Täter?" direkt im Anschluss kommen zwei wohlhabende potentielle Mäzene der Hochschule im Garten um...

Die Sendetermine

Die Spitze der Nadel / Der Unsichtbare Dienstag, 7. Mai, 20.15 Uhr Donnerstag, 9. Mai, 24.00 Uhr

Die Form stimmt nicht / Wer war der Täter? Dienstag, 14. Mai, 20:15 Uhr Donnerstag, 16. Mai, 24:00 Uhr

Der himmlische Pfeil / Vamp von Potterspont Dienstag, 21. Mai, 20.15 Uhr Donnerstag, 23. Mai, 24.00 Uhr

Das blaue Kreuz / Die Erbschaft des Robert Musgrave Dienstag, 28. Mai, 20.15 Uhr Donnerstag, 30. Mai, 24.00 Uhr

Die Trinkerhölle / Das Duell Dienstag, 4. Juni, 20.15 Uhr Donnersatg, 6. Juni, 24.00 Uhr

Das Attentat / Der rote Mond Dienstag, 11. Juni, 20.15 Uhr Donnerstag, 16. Juni, 24.00 Uhr

