Tschechischer Staatspräsident trug sich ins Goldene Buch der Stadt Wien ein

Wien (OTS) - Der Staatspräsident der Tschechischen Republik, Milos Zeman, trug sich am Dienstagnachmittag in das Goldene Buch der Stadt Wien ein. Bürgermeister Michael Häupl verwies auf die Jahrhunderte lange Verbundenheit zwischen Tschechien und Österreich auf kultureller, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene sowie auf die guten Kontakte zwischen den Hauptstädten Prag und Wien und der mährischen Metropole Brünn. Diese Verbundenheit habe zu einem sehr intensiven kulturellen Austausch geführt. Glücklicherweise seien die Jahrzehnte der Trennung durch den Eisernen Vorhang überwunden. Nun seien beide Länder Mitglieder der EU und Teil von Centrope, einer für die EU bedeutenden Wachstumsregion. Das Goldene Buch sei ein sichtbares Zeichen der Dialogbereitschaft, so Häupl.

Staatspräsident Milos Zeman betonte ebenfalls die Verbundenheit der beiden Länder, die man nicht nur an der gemeinsamen Küche, sondern an tiefen historischen Traditionen erkenne. Abschließend lobte er die gute Beziehung zwischen Prag und Wien und bedankte sich für die Einladung ins Wiener Rathaus. (Schluss)red

