EANS-Stimmrechte: Wiener Privatbank SE / Veröffentlichung einer Mitteilung gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Angaben zum Mitteilungspflichtigen:

Name: Günter Kerbler

Staat: Österreich

Wien, 23. April 2013. Die Wiener Privatbank SE teilt gemäß § 93 BörseG mit, dass entsprechend der ihr am 22.04.2013 zugegangenen Mitteilung im Sinne des § 91 Abs. 1 BörseG, Herr Günter Kerbler mit Kaufvertrag vom 16.04.2013 28.332 Stück stimmrechtsberechtigte Aktien an der Wiener Privatbank SE (ISIN AT 0000741301), was einem Anteil von 0,66 % des Grundkapitals der Gesellschaft entspricht, erworben hat und sich somit seine Beteiligung auf 4,31 % vom Grundkapital der Wiener Privatbank SE beläuft.

