Sixt-Partnerschaft mit Turkish Airlines auf Sixt Schweiz und Sixt Österreich ausgedehnt

Basel und Wien (ots) - Sixt erweitert diesen April sein Miles-and-Smiles-Programm mit Turkish Airlines, um seinen Mietwagen-Kunden folgende Vorteile zu bieten:

bis zu 15% Preisnachlass für Passagiere von Turkish Airlines;

kostenloses GPS und 500 Punkte im Miles-and-More-Programm.

Von seiner vorteilhaften Lage zwischen Ost und West begünstigt, ist die Türkei laut Economist momentan eine der wachstumsstärksten Wirtschaftskräfte der Welt und besitzt eine geringere Arbeitslosenquote als die EU (Türkei 9 Prozent; EU 12 Prozent).

Mit über 70 Millionen Einwohnern ist die Türkei zudem ein grosser Markt. Istanbul, die grösste Stadt, hat 16 Millionen Einwohner. Auf eine vergleichbare Einwohnerzahl kommen Österreich (circa 8 Millionen) und die Schweiz (circa 8,5 Millionen) zusammen.

Warum haben sich Sixt Schweiz und Sixt Österreich mit Turkish Airlines zusammengeschlossen?

Die Zusammenarbeit entstand aus der steigenden Anzahl von Geschäftsleuten oder Urlaubsreisenden, die in der Türkei abfliegen und in der Schweiz oder in Österreich ein Mietauto benötigen.

Im Jahre 2012 wurde Sixt von Premier Traveler zur "Besten Autovermietung der Welt" gewählt. Im gleichen Jahr wurde der Anbieter Turkish Airlines von "Skylax" zur "Besten Airline" gekürt.

Wie profitieren Kunden von Turkish Airlines?

bis zu 15% Rabatt je nach Mietdauer;

ein kostenloses Navigationsgerät für Fahrzeuge (mobil oder fest eingebaut).

500 Miles-and-More-Punkte für Vielflieger.

Turkish Airlines fliegt aus 3 türkischen Metropolen (Ankara, Istanbul und Samsan) zu folgenden Flughäfen in der Schweiz und Österreich:

- Zürich, Genf und Basel in der Schweiz;

- Wien und Salzburg in Österreich.

Die Routen-Übersicht finden Sie hier

http://www.sixtblog.ch/pressemeldung/turkish-airlines/

Dieses Angebot gilt von April bis Dezember 2013, ist aber nur bis zum 30. April buchbar. Kunden können online sowie am Schalter buchen.

http://tiny.cc/Sixtspecial

Sixt rent a car in der Schweiz und Österreich:

Sixt ist eine der führenden Autovermietungen in Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen hat 14 Schweizer Stationen, einschliesslich Zürich, Genf und Basel, sowie 15 österreichische Mietwagenstationen -davon 5 in Wien, weitere in Salzburg, Graz, Innsbruck und Linz. Neben Mietwagen und Transportern werden zudem Leasinglösungen und ein Limousinenservice angeboten

Mehr Informationen:

http://www.sixt.ch

http://www.sixt.at

Rückfragen & Kontakt:

Christoph Beisheim

Geschäftsführer Schweiz und Österreich

E-Mail: christoph.beisheim @ sixt.com

Tel. CH: 41/61/325'15'13

Tel. AT: +43/1/505-2640-1