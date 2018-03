Der zweifelhafte Weg aus der Ausweglosigkeit

Wien (OTS) - "Es wird immer offensichtlicher, dass alle politischen Kräfte in Frankreich der wirtschaftlichen Entwicklung ratlos und weitgehend tatenlos gegenüberstehen. Gleichzeitig droht nun der Bankensektor zu kollabieren. Deswegen hat die Europäische Zentralbank, Frankreich eine unbegrenzte Lizenz zum Gelddrucken erteilt", erklärt Frau Dr. Barbara Kolm, die Präsidentin des Friedrich A. v. Hayek Instituts.

Schon seit längerer Zeit stehen Frankreichs Großbanken wie beispielsweise die Société Génerale oder die Crédit Agricole im Fokus der Bondmärkte. Die Crédit Agricole hat bereits im letzten Jahr Vermögenswerte in einer Gesamthöhe von 3,5 Milliarden Euro verkaufen müssen.

"Frankreichs Banken haben sich in den letzten Monaten recht kreativ weiterentwickelt", analysiert Kolm. "Bedenken wir nur, dass sich die französische Bankenwelt über den STEP-Markt (Short Term European Papers) vorübergehend ein völlig neuartiges Kreditschöpfungsprogramm leistet."

Der STEP-Markt ist ein nicht regulierter und nicht wirklich transparenter Handelsmarkt außerhalb der Börse, wo Schuldscheine mit einem Gesamtvolumen von 440 Milliarden Euro gehandelt werden. So kontrollieren Frankreichs Banken einen Großteil des Schattenmarktes für Zentralbankfinanzmittel. Selbst die Europäische Zentralbank bekommt STEP-Markt-Daten nur über die französische Nationalbank (Banque de France).

Doch das kurzfristige Geldbeschaffungsprogramm hat mittlerweile internationalen Charakter: Im gesamten Euroraum handeln die Banken untereinander mit STEP-Papieren und können sie bei der Europäischen Zentralbank zur Liquiditätsschöpfung hinterlegen. Das eröffnet die Chance, abseits des regulierten Marktes an billige Kredite der Europäischen Zentralbank zu kommen.

"Bevor Rettungsprogramme für Frankreich die Handschrift Deutschlands tragen, lässt EZB-Chef Mario Draghi lieber eine Milliarden-Blase entstehen. Nichts anderes garantiert das eigenartige STEP-Programm, wenn wir einmal von einer lediglich kurzfristigen Stabilisierung der französischen Banken absehen. Dabei war es doch Draghi höchstpersönlich", erinnert sich Kolm, "der mehr Transparenz einforderte. Nun aber ist es offensichtlich, dass der Europäischen Zentralbank mittlerweile alle Mittel recht sind, um die Eurozone irgendwie am Leben zu erhalten."

Doch die Prognosen sind düster. Das EU-Wirtschaftswachstum verharrt an der Nulllinie. Dabei hat die Talfahrt der französischen Wirtschaft erst begonnen. Mehr als 3,17 Millionen Franzosen suchen eine Beschäftigung. Die Rezession ist unaufhaltbar. Die Debatte rund um Wirtschaftswachstum wurde im letzten Juni vom französischen Präsidenten persönlich losgetreten. Gleichzeitig proklamiert er einen beispiellosen Sparkurs. Insgesamt 60 Milliarden Euro möchte Präsident Francoise Hollande bis 2017 einsparen. Das klingt vorweg ehrgeizig und unrealistisch zugleich, wenn gleichzeitig die Wirtschaft wiederbelebt werden soll.

Zwei Jahre lang sollen die Zuweisungen für die Gebietskörperschaften um 1,5 Milliarden Euro gekürzt werden, das macht 1,25 % ihrer Gesamtausgaben aus, die 240 Milliarden Euro betragen. Parallel dazu soll die allgemeine Mehrwertsteuer in Frankreich (ab dem nächsten Jahr) von 19,6 auf 20 Prozent erhöht werden. Zusätzlich drei Milliarden Euro Einnahmen erhofft sich die französische Regierung durch die Öko-Steuer, die ab 2016 in Kraft treten soll.

Präsident Francoise Hollande möchte in erster Linie die Industriejobs retten. Alleine im letzten Jahr mussten 266 Fabriken zusperren. Der Anteil der Industrie an der gesamten Wertschöpfung beträgt heute nur noch 12,6 Prozent, in Deutschland sind es 26,2 Prozent.

"Genau genommen stellte die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit für die französischen Unternehmen bis zum heutigen Tag keine echte Priorität für den Sozialisten Francoise Hollande dar", ist sich Kolm sicher. "Nicht einmal das Vorhaben Frankreichs, Unternehmen um insgesamt 20 Milliarden Euro in den kommenden drei Jahren zu entlasten, kann darüber hinwegtäuschen", meint Kolm, "denn das gesamte Steuererleichterungskonzept ist zu kompliziert und wird frühestens 2014 greifen."

In Frankreich gibt es noch knapp 3,5 Millionen kleinere und mittelständische Unternehmen. Mit dem deutschen Mittelstand lassen sie sich allerdings nicht vergleichen. Sie sind anders strukturiert und auch völlig anders mit dem regionalen Bankensystem vernetzt. In französischen Unternehmen sind die Managementstrukturen vertikal und Beschäftigte haben kaum ein Mitspracherecht.

"Das ist auch ein Grund, weshalb die französischen Bürger ihren Unternehmen und Institutionen im internationalen Vergleich kaum vertrauen. Frankreich hat viel zu spät erkannt, dass Reformen dringend notwendig sind. Nun geraten die Probleme ungewöhnlich schnell außer Kontrolle. Das STEP-Markt-Programm für die Banken ist nichts anderes als eine kurzfristige Notlösung, die es Frankreich faktisch erlaubt, über ein spezielles Anleihen Programm unbegrenzt Geld zu drucken", fügt Kolm abschließend hinzu.

