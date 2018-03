ÖGB weist unseriöse IV-Zahlenspiele zurück

Achitz: Überstundenabgabe schafft Arbeitsplätze; sechste Urlaubswoche durchaus leistbar

Wien (OTS/ÖGB) - "Die Vorschläge des ÖGB machen die ArbeitnehmerInnen gesünder und zerstören keine Arbeitsplätze. Die unseriösen Zahlenspiele, die die IV beim von ihr abhängigen Institut EcoAustria gekauft hat, weise ich aufs schärfste zurück", reagiert Bernhard Achitz, Leitender Sekretär des ÖGB, auf die heute von IV-Generalsekretär Christoph Neumayer präsentierten Untergangsszenarien, wonach Überstundenabgabe, Fachkräftemilliarde und sechste Urlaubswoche Tausende Arbeitsplätze vernichten würden. "Eco Austria gesteht indirekt selbst ein, dass diese Zahlen nicht ernst zu nehmen sind, weil sie die positiven Auswirkungen durch die aktive Arbeitsmarktpolitik nicht einrechnet", so Achitz.++++

Hälfte der Überstundenabgabe soll in aktive Arbeitsmarktpolitik fließen

Und solche positiven Beschäftigungseffekte wären natürlich vorhanden, würde die vom ÖGB geforderte Überstundenabgabe von einem Euro pro Stunde eingeführt werden. "Denn die Hälfte der Einnahmen soll in die aktive Arbeitsmarktpolitik fließen - das schafft natürlich Beschäftigung." Außerdem erwartet Achitz, dass dadurch weniger Überstunden angeordnet würden, was einerseits die ArbeitnehmerInnen länger gesund hält, und andererseits Kapazitäten für die Beschäftigung zusätzlicher Beschäftigter freimacht.

Urlaub: Bestraft wird, wer flexibel ist

Die sechste Urlaubswoche sieht Achitz nicht als zusätzliche Belastung der Wirtschaft, sondern als Anpassung eines bereits bestehenden Rechts an aktuelle Rahmenbedingungen. "Die sechste Urlaubswoche wurde zu einer Zeit eingeführt, als es üblich war, ein Leben lang beim selben Arbeitgeber beschäftigt zu sein. Die Absicht dahinter ist also ursprünglich, dass alle ArbeitnehmerInnen nach 25 Jahren die sechste Urlaubswoche bekommen. Derzeit profitieren aber nur 515.000 Menschen, obwohl mehr als 1,7 Millionen ArbeitnehmerInnen seit mehr als 25 Jahren beschäftigt sind. Bestraft werden also diejenigen, die so flexibel sind, wie die Wirtschaft das von ihnen immer verlangt."

Dividenden fließen, Investitionen werden auf Gesellschaft abgewälzt

Und schließlich kritisiert Achitz, dass die Industrie immer weniger bereit ist, ihre Wertschöpfung mit den Beschäftigten gerecht zu teilen. "Wen ich mir anschaue, was aus den Unternehmen in Form von Dividenden herausfließt, während die Beschäftigten kurz gehalten werden und Kosten wie etwa für die Fachkräfteausbildung immer stärker der Gesellschaft aufgebürdet werden, kann ich nur zu dem Schluss kommen: Ein paar Urlaubstage mehr müssen locker drin sein."

