Neuer Botschafter Deutschlands besuchte Vorarlberg

Informations- und Gedankenaustausch mit LH Wallner im Landhaus

Bregenz (OTS/VLK) - Detlev Rünger, seit 12. September 2012 Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Österreich, absolvierte heute, Dienstag (23. April), seinen Antrittsbesuch in Vorarlberg. Im Landhaus in Bregenz wurde er von Landeshauptmann Markus Wallner begrüßt. Im Mittelpunkt der Gespräche standen wirtschaftliche Fragen.

2011 gingen 32 Prozent aller Vorarlberger Exporte nach Deutschland. Das Exportvolumen der heimischen Unternehmen belief sich im selben Jahr auf mehr als 2,6 Milliarden Euro. Damit ist die Bundesrepublik mit großem Abstand der wichtigste Exportmarkt für das Land. "Die Kontakte und nachbarschaftlichen Beziehungen zu Deutschland sind traditionell sehr eng und intensiv. Die heimischen Exportgüter haben, was Qualität und Innovation angeht, bei unseren Nachbarn einen exzellenten Ruf", betonte der Landeshauptmann im Gespräch mit dem Diplomaten.

