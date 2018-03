Ausgezeichnetes eLearning: BMUKK vergibt Lörnie-Award 2013

Wien (OTS) - Best of eLearning und eTeaching: Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur verleiht heute die Lörnie-Awards und zeichnet damit die besten elektronischen Lehr- und Lernmaterialien von Unterrichtenden für Unterrichtende des Schuljahres 2012/2013 aus. Eine namhafte ExpertInnenjury aus Wirtschaft und Bildung prämiert damit bereits zum zehnten Mal herausragende Projekte in den Hauptkategorien Allgemein, Creativity & Culture; Humanwissenschaften/ Naturwissenschaften; Sprachen und Technik & Wirtschaft sowie in der Sonderkategorie Apps.

"Mit dieser Auszeichnung honorieren wir die gelungene und kreative Integration von neuen Medien im Unterricht und wollen Lehrenden wie SchülerInnen einen Anreiz bieten, diese noch weiter zu intensivieren", so Bildungsministerin Dr. Claudia Schmied.

Social Media, Safer Internet und Apps im Fokus

Die Nutzung von Social Media und das Thema Safer Internet beschäftigten dieses Jahr besonders viele TeilnehmerInnen. Das Ergebnis sind engagierte Projekte, die sich mit dem gemeinsamen Sammeln und Reflektieren von Lehrinhalten oder dem Einsatz von Blogs und Social Web-Anwendungen im Unterricht beschäftigen. Applikationen für Smartphones und Tablets, die aufgrund ihrer wachsenden Bedeutung und Beliebtheit besonders großes Entwicklungspotenzial bieten, wurden erstmals mit der neuen Sonderkategorie "Apps" gewürdigt. In einer eigenen Kategorie, "Lörnie Mastermind", wurde Andreas Hofer für seine zahlreichen kreativen und hochwertigen Einreichungen der letzten Jahre und seine nachhaltige Arbeit für die österreichische eLearning-Szene geehrt.

Die PreisträgerInnen

Von mehr als 80 Einreichungen werden folgende Projekte mit dem Lörnie-Award 2013 ausgezeichnet:

Kategorie "Allgemein / Creativity & Culture"

Smartphone und Mobiltelefone (Helmut Hammerl) - Tirol

Der Moodle-Kurs in vier Teilen gibt Einblick in die Welt der mobilen Lernbegleiter. Er konfrontiert SchülerInnen mit relevanten Daten und Entwicklungen in diesem Bereich und motiviert dazu, den eigenen Umgang mit Handy und Daten zu reflektieren.

Kategorie "Human-/Naturwissenschaften"

Projektwoche Wien (Karlheinz Wagner) - Steiermark

Die Seite dient als Basis zur Vorbereitung einer "Wien-Projektwoche". Sie ermöglicht eine schöne Einstimmung auf die Bundeshauptstadt. Angeboten werden Info-Seiten, Bilder, Arbeitsblätter und Online-Übungen.

Kategorie "Sprachen"

Lesebox (Alois Schaberl) - Steiermark

Lesebox ist ein Übungssystem zur Förderung der Lesekompetenz mit interaktiven Übungen plus einem eigenen Editor zur Erstellung neuer Übungen von Lehrenden.

Kategorie Technik/Wirtschaft

Wissensspiele (Uwe Gutwirth) - Salzburg

Die Wissensspiele motivieren SchülerInnen dazu, durch Spaß und Spannung ihr Wissen zu prüfen bzw. mit anderen zu vergleichen. Sie können dabei Geräte wie PC, Notebooks, Tablets, Smartphones einsetzen und auch selbst neue Themen einbringen.

Sonderkategorie "Apps"

MatheBingo (Alexander Zeindlhofer) - Steiermark

Das Lernspiel unterstützt Kinder beim Erlernen von Addition und Subtraktion. Es handelt sich um ein Bingo-Spiel, bei dem die Zahlen nicht gezogen sondern selbst berechnet werden.

Buchungschecker / Trainingsapp für Buchführung (Helmut Bauer) -Salzburg

Mit dieser App für Smartphones und Tablets können Jugendliche Buchführung auf spielerische Art trainieren. Die durch das Zufallsprinzip ausgewählten Beispiele sind zahlreich und garantieren so Abwechslung.

10 Jahre Lörnie-Award

Nach dem Motto "eContent von Unterrichtenden für Unterrichtende" zeichnet der Lörnie-Award des BMUKK seit 2003 elektronisch gestaltete und elektronisch ablaufende Lehr- und Lernmaterialien von Unterrichtenden oder LehrerInnen-SchülerInnen-Teams aus. Das Projekt ist damit ein integrativer Part der österreichischen eFit 21-Strategie. Der Award bewertet die Originalität des Content-Ansatzes, die Qualität der webbasierten Unterrichtsmodule in ihrer Gesamtheit, den gelungenen Medienmix, die Brauchbarkeit für den Unterricht bundesweit sowie vor allem die Kreativität und Kompetenz der Lehrkräfte.

