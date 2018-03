Goldene Ehrenmedaille der österreichischen Wirtschaft für Christian Konrad

Leitl: Christian Konrad vereint die österreichischen Eigenschaften von Verbindlichkeit und Klarheit, die heimische Unternehmen global erfolgreich machen

Wien (OTS/PWK251) - Heute (Dienstag) verlieh der Präsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Christoph Leitl, in Anerkennung seiner herausragenden Verdienste um die österreichische Wirtschaft die "Golden Ehrenmedaille" der Wirtschaftskammer Österreich an den Präsidenten des Aufsichtsrates der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG, Christian Konrad.

WKÖ-Präsident Leitl betonte in seiner Festrede, dass die Ehrenmedaille der Wirtschaft nur an besonders um den Wirtschaftsstandort Österreich verdiente Personen des öffentlichen Lebens verliehen werde, "und es ist mir daher eine besondere Ehre und Freude, diese Auszeichnung Christian Konrad zu übergeben, dem in seiner langjährigen beruflichen Tätigkeit nicht nur das Wohl des heimischen Bankensektors, sondern vor allem auch generell das Standing Österreichs im internationalen Wettbewerb am Herzen lag". Christian Konrad vereine typisch österreichische Eigenschaften von Verbindlichkeit und Klarheit in bester Manier. "Zwei Merkmale, die österreichische Unternehmen global erfolgreich machen. Ich möchte ihn mit einem Baum vergleichen, dessen Wurzeln im Wirtschaftsstandort Österreich tief verankert sind und dessen starke Äste hinaus in die Welt reichen", so Leitl.

Konrad bedankte sich für die Auszeichnung und wies auf das hervorragende wechselseitige Verständnis zwischen dem Raiffeisen-Verbund und der Wirtschaftskammer Österreich hin, "welches sich in den letzten Jahrzehnten auch durch unsere beiderseitigen Bemühungen kontinuierlich und positiv vertieft hat. Wirtschaft darf nie zum Selbstzweck werden, sondern muss immer den Menschen dienen -dieser Grundsatz eint uns und unsere Aktivitäten für Österreich und seine Bürger". (BS)

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich, Stabsabteilung Presse

Mag. Bernhard Salzer

Tel.: (+43) 0590 900-4464, F:(+43) 0590 900-263

bernhard.salzer @ wko.at

http://wko.at/Presse