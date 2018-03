Industrie: ÖGB-Vorschläge kosten 4.400 Arbeitsplätze 2014

IV-GS Neumayer: Nettoeinkommen fallen, Unternehmen mit 2,2 Mrd. Euro belastet, Faktor Arbeit weiter verteuert

Wien (OTS/PdI) - "Die veranschlagten Einnahmen durch die jüngsten ÖGB-Vorschläge betreffend Arbeitsmarktabgabe auf Überstunden, der Fachkräftemilliarde sowie den erleichterten Zugang zur sechsten Urlaubswoche sind nichts anderes als eine Belastung des Faktors Arbeit und treffen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch die Folgeschäden am meisten", so der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Christoph Neumayer, bei einer Pressekonferenz heute, Dienstag, in Wien. Die Vorschläge ergeben insgesamt zusätzliche Kosten für die Betriebe von insgesamt knapp 2,2 Mrd. Euro. Das entspricht mehr als zwei Drittel aller Neuinvestitionen der Unternehmen im Jahr 2013 (3,24 Mrd. Euro laut WIFO-Prognose).

Die volkswirtschaftlichen Effekte dieser drei Vorschläge seien laut dem Wirtschaftsforschungsinstitut EcoAustria folgendermaßen zu bewerten: Die Umsetzung der Maßnahmen würde - über die geringere tatsächlich geleistete Arbeitszeit bzw. die erhöhten Arbeitskosten -das reale BIP kurzfristig (im Jahr 2018) um 1,03, mittelfristig (2023) um 1,04 und längerfristig (2033) um 1,09 Prozent reduziert. Die geringere jährliche Arbeitsproduktivität sowie die höheren Lohnkosten implizieren einen Rückgang in der Beschäftigungsnachfrage und einen mittelfristigen Anstieg der Arbeitslosenquote um 0,11 Prozent. Auch auf die Lohnentwicklung hätte die Umsetzung der Maßnahmen negative Auswirkungen zur Folge: Die Nettoeinkommen fallen im Jahr 2033 um 1,21 Prozent geringer aus als ohne die drei ÖGB-Vorschläge. Die Investitionen wären 2033 um 1,28 Prozent niedriger", so Neumayer. "Wir müssen den Standort Österreich absichern, denn nur dadurch können Arbeitsplätze erhalten und neue geschaffen werden. Durch die am Tisch liegenden Vorschläge erreichen wir genau das Gegenteil. Bereits 2014 würden 4.400 Arbeitsplätze verloren bzw. 0,10 Prozent weniger Beschäftigung aufgebaut", so der IV-Generalsekretär.

