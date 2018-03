ORF-Premiere für ORF/RTL-Koproduktion "Medcrimes - Nebenwirkung Mord"

Simon Böer und Julia-Maria Köhler am 24. April in ORF eins zwischen Diagnose und Spurensuche

Wien (OTS) - Ein Verbrechen, das keine Leiche, sondern einen Patienten zurücklässt - einen Patienten, der nicht nur die Polizisten, sondern vor allem das Ärzteteam vor ein großes Rätsel stellt. Die genau richtige Dosis Krimispannung wird am Mittwoch, dem 24. April 2013, um 20.15 Uhr in ORF eins (auch als Hörfilm) mit der ORF-Premiere des ORF/RTL-Neunzigminüters "Medcrimes - Nebenwirkung Mord" verabreicht. Denn die Kugel im Körper des Opfers ist nach einem Attentat nicht der einzige Grund für seinen sich stets verschlechternden Gesundheitszustand. Und so beginnt für Simon Böer als knallharten Polizisten Alex und Julia-Maria Köhler als eigenwillige Jungärztin Rita ein Wettlauf gegen die Zeit. Doch mit jedem neuen Hinweis kommen sie nicht nur der Diagnose und dem Täter, sondern auch einander näher.

Neben Böer ("Elementarteilchen", "Hanna - Folge deinem Herzen") und Köhler standen in weiteren Rollen u. a. Adina Vetter ("Braunschlag"; drehte zuletzt auch "Tatort - Deckname Kidon", AT), die beiden Grazer Julian Weigend ("Die Wanderhure", "Es kommt noch dicker") und Stefanie Dvorak ("Tatort", "Vatertag"), der Wiener Gerald Votava ("Schlawiner") sowie Elke Winkens und Julian Mau vor der Kamera. Regie bei "Medcrimes - Nebenwirkung Mord", das die beiden beliebten Genres "Crime" und "Medical" miteinander verbindet und in Wien gedreht worden ist, führt der bereits mehrfach ausgezeichnete Werbe-und Kurzfilmregisseur Peter Ladkani.

Dakapo für ORF/Sat.1-Thriller "Vermisst - Alexandra Walch, 17"

Noch mehr Gänsehautfeeling made in Austria erwartet das Publikum von ORF eins im Anschluss um 21.55 Uhr mit einem Dakapo des ORF/Sat.1-Thrillers "Vermisst - Alexandra Walch, 17". In packenden 180 Fernsehminuten machen sich die besorgten Eltern Ann-Kathrin Kramer und Richy Müller sowie das Kommissarenduo Hary Prinz und Julia Koschitz auf die Suche nach dem spurlos verschwundenen Teenager (Emilia Schüle). Das Drehbuch von "Vermisst - Alexandra Walch, 17", das auf der spanischen Serie "Desaparecida" basiert, stammt von Agnes Pluch und Andreas Prochaska ("Zodiak - Der Horoskop-Mörder"), der auch für die Regie verantwortlich zeichnet. In weiteren Rollen: Erwin Steinhauer, Gerti Drassl, Florian Teichtmeister, Maria Köstlinger, Michael Steinocher, Coco Huemer, Christopher Schärf, Simon Hatzl, Gerhard Liebmann, Sabrina Reiter u. a.

"Medcrimes - Nebenwirkung Mord": Mehr zum Inhalt

Auf den ersten Blick sieht alles nach einem Routinefall aus, als ein junger Mann mit Schussverletzung auf dem OP-Tisch der scharfzüngigen Jungärztin Rita (Julia-Maria Köhler) landet. Bei einem Attentat auf seinen Bruder, den knallharten Polizisten Alex Steiner (Simon Böer), hat ihn eine Kugel getroffen. Während sich Alex bei der Jagd nach dem Schützen in Teufels Küche begibt, steht Rita vor einem medizinischen Rätsel. Der Zustand ihres Patienten verschlechtert sich rapide, doch die Symptome passen zu keinem bekannten Krankheitsbild. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

Simon Böer als "Bulle mit Ecken und Kanten"

Simon Böer übernimmt in "Medcrimes - Nebenwirkung Mord" seine erste Hauptrolle in einem Krimiformat und spielt den knallharten Polizisten Alex: "Ich glaube, da sind wir Männer alle gleich. Das alte Cowboy-und Indianerspiel steckt noch immer irgendwo in uns drin. Für mich war es jedenfalls ein richtiges Highlight, mich bei der österreichischen Spezialeinheit WEGA auf die Dreharbeiten vorbereiten zu dürfen: Schießübungen, Nahkampf, Festnahmetraining etc. Das war eine gute Einführung in die Materie und hat Riesenspaß gemacht. Bei den Dreharbeiten ging es dann auch heiß her: Ich slide nicht jeden Tag mit Autos um die Kurven, bin in der Regel nicht in Schießereien verwickelt und vermeide Schlägereien - wie schön, dass ich in diesem Fall das Schauspielerprivileg hatte, all das auszuleben. Wir hatten natürlich eine gute Stuntcrew, aber Regisseur Peter Ladkani, selber Ex-Stuntman, konnte nachvollziehen, wie wichtig es für mich war, so viel wie möglich selbst zu machen, und hat das gefördert. Die Arbeit war großartig! Ich bin sehr glücklich, diesen Bullen mit Ecken und Kanten spielen zu dürfen." Denn "was ihn aber als Mann, als ganzen Kerl interessant macht, sind seine Schwächen, seine Abgründe. Er ist sicherlich knallhart, wenn es sein muss, aber trotzdem ein sehr emotionaler, sensitiver Mensch. Diese Gratwanderung hat Spaß gemacht. Er hat jede Menge innere Baustellen, und das gibt der ganzen Geschichte sicherlich Würze."

Julia-Maria Köhler als kühle Medizinerin: "Alex bringt alles ins Wanken"

Julia-Maria Köhler spielt die Ärztin Rita Bucher, die auf den ersten Blick rational und kühl wirkt und niemanden an sich heranlässt. Doch was steckt tatsächlich hinter dieser Fassade? "Rita Bucher ist als Waise aufgewachsen. Es gab nichts, worauf sie sich verlassen konnte, außer auf sich selbst. Deshalb ist sie auch in ihrem Job sehr gut. Sie hat sich alles selbst erarbeitet. Da gab es keine Schulter zum Anlehnen, keine Zeit zum Verzweifeln oder Fragen zu stellen. Es war ja niemand da, dem sie vertrauen konnte. Die Arbeit ist Ersatz für alles in Ritas Leben. Ihr Job ist gleichzeitig auch ihre Partnerschaft. Da fühlt sie sich sicher. Es fällt ihr schwer, anderen Menschen zu vertrauen, weil es niemanden gab, bei dem sie sich hätte fallen lassen können. Alex bringt alles ins Wanken. Er ist durchlässig, emotional. Rita verfällt seiner offenen, menschlichen Art. Und hin und wieder lässt sie sich in die Karten schauen." Als Ärztin hilft Rita Bucher den Ermittlern bei der Tätersuche:

"Anfänglich scheint es ein normaler Fall zu sein. Ein Mensch wird angeschossen, er kommt ins Krankenhaus. Dort ergeben die Untersuchungen aber, dass hinter dem Angriff mehr steckt als nur eine Kugel im Bauch, die es zu entfernen gilt. Rita entdeckt anhand ihrer Untersuchungen, dass der Patient wahrscheinlich vergiftet wurde. Die Polizei kann aufgrund dieses Hinweises gezielter den Fall verfolgen. Ritas Ehrgeiz hilft nicht nur, dass die Ermittlungen vorankommen, sie verhindert dadurch auch, dass Menschen sterben."

"Medcrimes - Nebenwirkung Mord" ist eine Koproduktion von RTL und ORF, hergestellt von Mona Film (Produzent: Thomas Hroch) mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria und Filmfonds Wien. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Maja und Wolfgang Brandstetter ("Alles außer Liebe").

"Medcrimes - Nebenwirkung Mord" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf http://tvthek.ORF.at abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at