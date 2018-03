FP-Dobrilovic: Verurteilen Entführung christlicher Helfer in Syrien scharf!

Die zwei gekidnappten orthodoxen Geistlichen müssen umgehend freigelassen werden!

Wien (OTS/fpd) - Entsetzt zeigt sich Konstantin Dobrilovic, Präsident der Christlich Freiheitlichen Plattform (CFP), über die Gefangennahme zweier christlicher Helfer in Syrien durch radikale Islamisten. "Der griechisch-orthodoxe Metropolit Boulos Yazigi ist eigens in das Bürgerkriegsland gekommen, um dort gemeinsam mit seinem syrisch-orthodoxen Amtsbruder, dem Bischof von Aleppo, selbstlos Leid zu lindern. Dass ihr Fahrer jetzt von radikalislamischen Aufständischen erschossen und sie selbst als Geisel genommen wurden, ist ein Skandal", ärgert sich Dobrilovic. Er fordert, dass die kirchlichen Würdenträger umgehend freigelassen werden und stellt klar: "Sich an Helfern zu vergreifen, das ist das Letzte! Angesichts der immer umfangreicher und brutaler werdenden Christenverfolgung ist auch die gesamte EU gefordert. Es gilt, auf die mittlerweile schon an der Tagesordnung stehenden Übergriffe eine eindeutige politische Antwort zu geben!" (Schluss)

