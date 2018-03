Verena Schmitt-Roschmann leitet Redaktion der AP Weltnachrichten

Berlin (ots) - Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

Verena Schmitt-Roschmann hat die Redaktionsleitung der deutschsprachigen AP Weltnachrichten übernommen. Sie trägt damit die redaktionelle Verantwortung für den Textdienst, der seit Februar 2013 von der dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH vertrieben wird. Er setzt die globalen Recherchen der Nachrichtenagentur Associated Press in eine Berichterstattung für die deutschsprachigen Märkte um. Verena Schmitt-Roschmann folgt auf Peter Zschunke, der den Aufbau der neuen Redaktion seit dem Jahresanfang 2013 kommissarisch geleitet hatte und nun auf eigenen Wunsch als Chefkorrespondent in die Netzwelt-Redaktion der dpa zurückgekehrt ist. Zschunke wird die dpa-Gruppe im Sommer 2013 verlassen und wechselt als Chef vom Dienst zum Evangelischen Pressedienst (epd).

Nach Stationen bei der Nachrichtenagentur AFP und der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" hat Verena Schmitt-Roschmann von 1993 bis 2010 bei AP in Deutschland gearbeitet. Im Anschluss war sie bei der Agentur dapd und der Wochenzeitung "der Freitag" tätig. Im Januar 2013 kam sie zur dpa-Gruppe.

"Ich freue mich sehr über die erfolgreich gestartete Zusammenarbeit mit Verena Schmitt-Roschmann", erklärt dpa-Chefredakteur Wolfgang Büchner. "Zugleich danke ich Peter Zschunke für seinen Einsatz in den vergangenen Monaten. Er hatte maßgeblichen Anteil an der Entwicklung des Profils der AP Weltnachrichten und am Aufbau des neuen Teams."

Die AP Weltnachrichten werden in Deutschland vertrieben von der dpa, die seit dem 1. Februar 2013 exklusive Vermarktungsrechte für Inhalte der Associated Press im deutschsprachigen Raum besitzt. Ihren Kunden sichern die AP Weltnachrichten einen Zugang zu den Informationen, die die Reporter und Korrespondenten der Associated Press weltweit rund um die Uhr sammeln und verarbeiten. Zu den Schwerpunkten gehören neben Themen aus den USA eine breite Berichterstattung über die internationale Politik sowie Krisen und Katastrophen in aller Welt. Hinzu kommt spannender Lesestoff aus den Bereichen Leute und Entertainment. Zur Vermarktung des Dienstes in Österreich hat dpa eine Vereinbarung mit der APA-Austria Presse Agentur eG geschlossen, zur Vermarktung in der Schweiz mit der Schweizerischen Depeschenagentur AG.

Die dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH ist der unabhängige Dienstleister für multimediale Inhalte. Die Nachrichtenagentur versorgt als Marktführer in Deutschland tagesaktuelle Medien aus dem In- und Ausland. Ein weltumspannendes Netz von Redakteuren und Reportern garantiert die eigene Nachrichtenbeschaffung nach im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unparteiisch und unabhängig von Weltanschauungsfragen, Wirtschafts- und Finanzgruppen oder Regierungen. dpa arbeitet über alle Mediengrenzen hinweg, rund um die Uhr. Auf diese Qualität verlassen sich Printmedien, Rundfunksender, Online- und Mobilfunkanbieter sowie andere Unternehmenskunden in mehr als 100 Ländern.

Rückfragen & Kontakt:

dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

Christian Röwekamp

Leiter Unternehmenskommunikation

Telefon: +49 30 2852 31103

E-Mail: roewekamp.christian @ dpa.com