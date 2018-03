Lesespektakel am Welttag des Buches

7 Autorinnen und Autoren begeisterten im Alten Rathaus die Zuhörerschar

Wien (OTS) - Heute ist Welttag des Buches. Thomas Raab, Wolfgang Katzer, Claudia Rossbacher, Christoph Wagner-Trenkwitz, Andreas P. Pittler, Gerhard Jelinek und Eva Rossmann stellten sich am Vormittag im Alten Rathaus in Wien in den Dienste des Buches. Rund 250 Gäste lauschten und diskutierten mit den Autoren-Stars über ihre neuen Bücher.

Bei der Begrüßung wies der Obmann der Fachgruppe Buch- und Medienwirtschaft Wien, Georg Glöckler, auf die Wichtigkeit der kulturellen Nahversorgung durch die Buchhändlerinnen und Buchhändler hin und unterstrich bei seinen Ausführungen zur Buchbranche insbesondere die Wahrung des Urheberrechts.

Parallel zur Veranstaltung begann vor vielen Wiener Innenstadt-Buchhandlungen die Verteilung des Notizbüchleins "Schreib was! Lies was!", das im Rahmen des Fachpraktikums für Verlage an der Berufsschule für Handel und Reisen unter der Leitung von Mag. Dieter Bandhauer umgesetzt wurde.

Mitorganisator Ossi Hejlek (Verlagsbüro Schwarzer) eröffnete in seiner Rede die Buchliebling-Wahl 2013, die nun schon traditionell am Welttag des Buches beginnt (www.buchliebling.com).

Die Veranstaltung und die Verteilaktion sind eine Initiative der Fachgruppe Buch- und Medienwirtschaft Wien, durchgeführt von der ARGE Welttag des Buches (Verlagsbüro Schwarzer, Verlag Buchkultur) und wurden durch die Bezirksvorstehung Innere Stadt tatkräftig unterstützt.

