MMME Schlüsselregion für Zukunftschancen

Paris (ots/PRNewswire) - 10. Maghreb, Mediterranean, MidEast Upstream Conference hebt neue Entwicklungen hervor

Mit dem Potenzial zur Deckung des gesamten europäischen Flüssiggasbedarfs, zahlreichen unerschlossenen Gebieten und neuen Gasfunden bleiben Nordafrika, die Mittelmeerregion und der Nahe Osten die Schlüsselregionen für Zukunftschancen und werden auch weiterhin die Dynamik der weltweiten vorgelagerten Industrie prägen. Die 10. Maghreb, Mediterranean, MidEast Upstream Conference 2013 in Paris wird Entdeckungen und Produktentwicklungen, Erkenntnisse zu Flüssigerdgas, staatliche Vorgaben zu Öl und Gas sowie Investitionsmöglichkeiten für weiteres Wachstum hervorheben.

Die Konferenz mit hochrangigen Teilnehmern wird am 4.und 5.Juni von Global Pacific & Partners im Hôtel du Collectionneur Arc de Triomphe in Paris, Frankreich, veranstaltet. Im Vorfeld der Konferenz mit 150 hochrangigen Regierungsbeamten, nationalen Ölgesellschaften und Unternehmens- wie Branchenvertretern präsentiert Dr. Duncan Clarke, Vorstandsvorsitzender und CEO von Global Pacific & Partners, in seinem 10. Maghreb-MidEast Strategy Briefing am 3.Juni eine umfassende Untersuchung zu vorgelagerten Öl- und Flüssigerdgas-Strategien, Exploration und Entwicklung in Nordafrika und im Nahen Osten, Strategien von Unternehmen, Regierungen und nationalen Ölgesellschaften sowie neuen Akteuren am Markt.

Während der Konferenz geben 27 Hauptredner aus grossen Ölstaaten, Super-Majors privater Träger und private Unternehmen ausführlich Einblick in zukünftiges Explorations- und Entwicklungspotenzial, vorgelagerte Regierungsstrategien, neues Unternehmenspotenzial und neue Gebiete, Projekte und Märkte in über 20 Ländern - vom Iran bis Zypern, von Mauretanien bis Marokko und von Italien bis Kroatien.

"Viele Länder Nordafrikas und des Nahen Ostens haben starke staatliche Ölakteure mit dominanten Positionen, aber durch Abschlüsse, Ausschreibungsrunden und Freigaben in Grenzgebieten und neuen Becken haben sich neue Möglichkeiten ergeben", so Clarke. "Im Nahen Osten und in Nordafrika bleibt der Wettbewerb trotz Risiken auch weiterhin stark, während die Rohölpreise und die weltweite Wirtschaftskrise Neuregelungen und Änderungen notwendig gemacht haben. Dennoch bleibt das Interesse an Energieinvestitionen hoch und grosse Unternehmen wie Super-Independents, Super-Majors und nationale Ölgesellschaften aus dem Ausland haben das Portfolio der Öl-/Gas- und Flüssigerdgas-Projekte im weiteren Nahen Osten und in Nordafrika erweitert."

Rückfragen & Kontakt:

Weitere Informationen erhalten Sie bei Babette van Gessel von

Global Pacific & Partners, Tel.: +31-70-324-6154, E-Mail:

babette @ glopac-partners.com