Kneifel: Das Volksbegehren ist gescheitert, nicht die Demokratiereform

ÖVP-Föderalismussprecher: Ja zu mehr direkter Demokratie

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Der Zug in Richtung mehr Demokratie und zu wirkungsvolleren Beteiligungsmöglichkeiten am politischen Gestaltungsprozess wird auch ohne das erfolglose Volksbegehren "Demokratie jetzt" weiterfahren, stellte der ÖVP-Föderalismussprecher und Vorsitzende der ÖVP-Bundesratsfraktion, Gottfried Kneifel, heute, Dienstag, fest.

Denn gescheitert sei keineswegs die Idee für mehr demokratische Bürgermitbestimmung, unterstrich Kneifel. Sondern gescheitert sei die dilettantische Formulierung, die Vorbereitung und Organisation dieses Volksbegehrens. Johannes Voggenhuber und seine Mitbetreiber seien zwar Selbstdarsteller und "im Nachhinein immer Besserwisser", hätten aber mit diesem mangelhaft organisierten Volksbegehren der Weiterentwicklung der Demokratie in Österreich einen schlechten Dienst erwiesen: Denn jetzt könnte sich bei oberflächlicher Betrachtung der Gedanke verfestigen, dass in Österreich an verbesserter Bürgermitbestimmung und einer Staatsreform ohnedies kein Interesse bestehe.

Dieser Meinung müsse klar entgegengetreten werden, betonte Kneifel:

Die Volkspartei stehe für mehr Bürgermitbestimmung auf Gemeinde-, Landes- und Bundesebene, für eine automatische Überleitung von breit unterstützten Volksbegehren in eine Volksabstimmung und für mehr Persönlichkeitselemente im Wahlrecht, um das Verantwortungsprinzip zu stärken.

Die Volkspartei stehe auch für eine Reform der Länderkammer, wie dies im Entwurf eines Bundesratsreformgesetzes von der jüngsten LH-Konferenz einstimmig beschlossen wurde. Darüber hinaus tritt die ÖVP für eine Weiterentwicklung einer bürgernahen, föderalistisch und demokratisch organisierten Staatsform mit noch mehr Bürgerrechten zur Mitgestaltung ein. Dazu liege -als erster Schritt - ein Gesetzentwurf der Koalitionsparteien vor, der möglichst rasch vom Parlament beschlossen werden solle, schloss Kneifel.

