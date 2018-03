Brandsteidl erinnert VP-Leeb: ÖVP hat Stellenplan mitbeschlossen

Wien (OTS/SPW-K) - Daran, dass die ÖVP-Fraktion im Kollegium des Stadtschulrats für Wien gestern - gemeinsam mit der SPÖ und den Grünen - den Stellenplan für das Schuljahr 2013/14 beschlossen hatte, erinnerte heute Wiens Amtsführende Stadtschulratspräsidentin Susanne Brandsteidl.

Brandsteidl: "Der beschlossene Stellenplan weist klar aus, welche zusätzlichen Dienstposten Wien vom Bund einfordert. Dass Leeb nur einen Tag nach diesem Beschluss in ihrer heutigen Aussendung meint, dass Wien diese Dienstposten contra legem selbst bezahlen solle, ist verwunderlich und deutet auf ein nicht vorhandenes Rückgrat Leebs in der Durchsetzung Wiener Interessen in Verhandlungen mit dem Bund hin."

Übrigens: Als einzige Fraktion hat die FPÖ gestern gegen den Stellenplan und somit für den Verzicht auf 1.147,9 Planstellen gestimmt.

