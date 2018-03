AVISO: Fototermin: 425 Jahre Erdäpfel in Wien

Stadträtin Frauenberger und Bezirksvorsteherin Kaufmann besuchen Kartoffelfest

Wien (OTS) - Bereits seit dem Jahr 1588 werden Erdäpfel in Wien verkauft. Grund genug, diesen runden Geburtstag ein wenig zu feiern. Am Naschmarkt wird sich am 26. und 27. April alles um diese begehrte Knolle drehen. Auf den Marktständen werden verschiedene Kartoffelspezialitäten und auch -sorten angeboten. KonsumentInnenschutzstadträtin Sandra Frauenberger und Bezirksvorsteherin Renate Kaufmann laden zu einem Fototermin ein. Weitere Aktivitäten, wie ein Gewinnrad beim Marktamtsstand neben dem Amtsgebäude, und Angebote für Kinder, wie Kartoffelstempeln oder ein Grundbirnen-Wissensquiz, sind ebenfalls vorgesehen.

Kartoffeln, Erdäpfel oder Grundbirnen

Der Name Kartoffel kommt aus der deutschen Sprache. Der französische Ausdruck für diese essbare Knolle heißt wortwörtlich übersetzt Erdapfel. Der Ausdruck Grundbirne ist vermutlich tatsächlich aus Österreich stammend. Jedenfalls sind alle Ausdrücke bereits vor 100 Jahren in Österreich üblich gewesen.

Geschichte der Kartoffel

Vor 425 Jahren führte Clusius, ein bekannter Botaniker der damaligen Zeit, in Wien die Erdäpfel und die ersten Tulpen ein. Er hatte die Kartoffeln am 26. Jänner bekommen und als "Kleine Trüffeln" bezeichnet. Sie wurden damals allerdings nicht gegessen sondern vielmehr wegen des an Lindenblüten erinnernden Duftes ihrer Blüten geschätzt und auch als Topfpflanze auf den Blumenmärkten verkauft. Als Nahrungsmittel wurden sie erst bei Hungersnöten, u.a. in Kriegszeiten, entdeckt.

Nähere Informationen gibt es bei der kostenlosen Lebensmittel-Hotline unter der Wiener Telefonnummer 4000-8090. Die Hotline ist Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr, Samstag zwischen 9 und 17 Uhr und Sonntag zwischen 9 und 15 Uhr besetzt. (Schluss) grs

Fototermin mit Stadträtin Sandra Frauenberger und Bezirksvorsteherin

Renate Kaufmann anlässlich des Kartoffelfests am Naschmarkt



VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen.



Datum: 26.4.2013, um 08:00 Uhr



Ort:

Naschmarkt, 1060 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Stefanie Grubich

Mediensprecherin Stadträtin Sandra Frauenberger

Tel.: +43 1 4000 81853

stefanie.grubich @ wien.gv.at

www.sandra-frauenberger.at