Papst betet für entführte syrische Bischöfe

Franziskus: "Tragische Entwicklung" - Humanitäres Drama im Land erfordert Antwort durch Engagement aller

Vatikanstadt, 23.04.13 (KAP) Papst Franziskus hat die Entführung von zwei syrischen Bischöfen beklagt und seine Hoffnung auf ein baldiges Ende des menschlichen Dramas geäußert. Die Entführung der Metropoliten Mar Gregorios Ibrahim und Paul Yazigi sowie die Ermordung ihres Fahrers sei die "dramatische Entwicklung der tragischen Situation", heißt es in einer Vatikanerklärung vom Dienstag. Der Papst verfolge die Situation mit großer Betroffenheit und bete für die Gesundheit und für die Befreiung der beiden Bischöfe. Er hoffe, dass "durch das Engagement aller das syrische Volk endlich wirksame Antworten auf das humanitäre Drama sehen und am Horizont reale Hoffnungen auf Frieden und Versöhnung erkennen kann".

Es sei tragisch, dass der syrische Metropolit Gregorios und sein orthodoxer Amtsbruder Yazigi überfallen wurden, während sie zu einer humanitären Mission unterwegs waren, so die Vatikanerklärung. Der äußerst schwerwiegende Vorgang setze die Reihe der Gewalttaten aus den vergangenen Tagen fort und verschärfe die humanitäre Notlage für die Bevölkerung, heißt es weiter. Die beiden Metropoliten von Aleppo waren am Montagabend in der Nähe ihrer Bischofsstadt überfallen worden.

