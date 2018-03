Spindelegger II: EU kann am Westbalkan zu Normalisierung beitragen

Bleiben solange wie möglich am Golan – Österreich profitiert von Nabucco-Pipeline – Linhart ist neuer Generalsekretär im Außenministerium

Wien, 23. April 2013 (ÖVP-PD) "Die EU hat gezeigt, dass sie am Westbalkan durch europäische Politik zu einer schrittweisen Normalisierung beitragen kann", sagt Vizekanzler und Außenminister Michael Spindelegger nach dem heutigen Ministerrat, in dem er aus dem gestrigen EU-Außenministerrat in Luxemburg berichtet hat. Die Einigung zwischen dem Kosovo und Serbien sei vor allem ein

Verdienst der EU-Kommissarin für Außenbeziehungen Catherine Ashton. Die Vereinbarungen müssen jetzt von beiden Seiten - vom Kosovo und von Serbien - umgesetzt werden. Für Österreich ist das von großer Bedeutung, betont Spindelegger: "Es ist wirtschaftlich wichtig,

weil Österreich in Serbien der stärkste und im Kosovo der drittstärkste Investor ist. Je schneller dort europäische Standards zur Realität werden, desto besser für uns." Gleichzeitig hat es militärische Bedeutung, stellt Spindelegger klar: "Wir haben mehr als 300 Soldaten in dieser Region. Je stärker die Normalisierung voranschreitet, desto eher können wir über einen Abzug der Truppen nachdenken." ****

Auch die Energie-Außenpolitik der EU, die Außenminister Michael Spindelegger stärken will, war Thema im Ministerrat: "Mit meinen Kollegen aus Ungarn, Rumänien und Bulgarien haben wir einen Brief an EU-Kommissionspräsident Barroso, an die EU-Außenkommissarin Ashton und an EU-Energiekommissar Oettinger geschrieben. Wir wünschen uns eine sichtbare Unterstützung der EU für das Nabucco-Projekt." Das sei für Österreich in zweierlei Hinsicht wichtig, stellt Spindelegger klar: "Die OMV als österreichisches Unternehmen ist Teil des Projekts. Und Österreich braucht mehr Standbeine, was Gaslieferungen betrifft. Nabucco könnte uns in naher Zukunft Lieferungen aus dem Raum Aserbaidschan und vielleicht auch dem Irak garantieren."

Ein weiterer wichtiger Punkt im Ministerrat war die Lage in Syrien und der Truppen am Golan. Dazu stellt Spindelegger klar:

"Wir bleiben solange wir können. Entscheidend ist, dass sich an den Rahmenbedingungen nichts ändert. Für ein Waffenembargo machen wir uns weiterhin stark. Syrien braucht eine politische Lösung und keine mit Waffengewalt", betont der Außenminister.

Im Ministerrat wurden auch 31 neue Besetzungen von Führungspositionen in den österreichischen Botschaften beschlossen. "Es gab Ausschreibungen und die Kommission hat ihre Vorschläge gemacht. Alle Besetzungen waren von Kommission und Außenministerium einstimmig vorgesehen und wurden heute vom Ministerrat

beschlossen." Mit Michael Linhart wird auch die Stelle des Generalsekretärs im Außenministerium neu besetzt: "Sein Vorgänger Johannes Kyrle tritt in den Ruhestand. Ich möchte mich bei ihm für seine Arbeit sehr herzlich bedanken. Er hat stets auch im anspruchsvollen Krisenmanagement einen kühlen Kopf bewahrt und das Team Außenministerium mit starker Hand geführt", so Spindelegger abschließend.

