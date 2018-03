Duale Ausbildung als Garant für internationale Erfolge

Salzburg mit zwei Teilnehmern bei WorldSkills 2013 in Leipzig - Jungfachkräfte wollen an große Erfolge der Vergangenheit anknüpfen

Salzburg (OTS) - 25 junge Männer und vier junge Frauen aus acht Bundesländern verfolgen ein Ziel: Sie wollen bei den WorldSkills 2013 in Leipzig/Deutschland an die Spitzenleistungen von EuroSkills 2012 anknüpfen, wo Österreich als klarer Europasieger hervorging. Mit 22 Medaillen, davon 14 in Gold, wurde Österreich mit Abstand Europameister - Niederlande und Deutschland folgten mit "nur" sechs Goldenen. Für Salzburg holte damals Koch Thomas Schäffer vom Döllerer's Wirtshaus in Golling eine Goldmedaille.

"Wir haben zielstrebige und leistungsorientierte junge Fachkräfte, engagierte Ausbildungsbetriebe und ein Ausbildungssystem, das sich auch im harten internationalen Wettbewerb bewährt. Die großartigen Erfolge bei Berufswettkämpfen wie EuroSkills und WorldSkills sind dafür der beste Beweis", erläutert WKS-Präsident KommR Julius Schmalz.

Das duale Berufsausbildungssystem und die berufsbildenden mittleren und höheren Schulen genießen in Europa und vielen Teilen der Welt Vorbildwirkung. Sie sichern nicht nur den Wirtschaftsstandort Österreich hinsichtlich Arbeitsplatzattraktivität und Investitionen, sondern garantieren jedem einzelnen Auszubildenden die optimale Weichenstellung für Karriere und Berufsleben. "WorldSkills stehen für eine Leistungsschau auf internationalem Parkett, wo sich die Teilnehmer in ihrem fachlichen Können weltweit mit anderen jungen Menschen messen können. Österreich kann somit wieder einmal die hohe Leistungsfähigkeit der dualen Ausbildung sowie die erfolgreiche Verschränkung von Unternehmen, Berufsschulen und berufsbildenden Schulen beweisen", ergänzt Wirtschaftsreferent LHStv. Dr. Wilfried Haslauer.

Erfolgsgeheimnis liegt bei Betreuern und Ausbildungsbetrieben

Das Geheimnis des Erfolges der österreichischen Mannschaft orten Schmalz und Haslauer "im Teamgeist der jungen TeilnehmerInnen, ihrer unglaublichen Motivation aber auch in den Betreuern und Betrieben, die auf die Begabungen und Talente der Jugendlichen eingegangen sind und deren Individualität und Potenzial gefördert haben." Das österreichische Schulsystem könne diesbezüglich viel vom Berufsausbildungssystem lernen.

Dass nach dem riesigen Erfolg von EuroSkills nun ein großer Erfolgsdruck auf dem rot-weiß-roten Team lastet, wissen natürlich auch Schmalz und Hauslauer: "Dass unsere jungen Fachkräfte mit so großem Abstand EuroSkills-Sieger wurden, ist eine großartige Leistung. Dem Team für WorldSkills und speziell den Salzburger Teilnehmern wünschen sie, dass sie dieser große Erfolg anspornt aber nicht erdrückt. "Die Ergebnisse der Pisa-Tests mögen uns manchmal niederdrücken, aber die Leistungen unserer Fachkräfte bei den Berufs-Europa- und -Weltmeisterschaften richten uns regelmäßig wieder auf."

Staatsmeisterschaften als Prüfstein für WorldSkills und EuroSkills Robert Schnöll von der Firma Marmor Kiefer in Oberalm vertritt Österreich im Beruf Steinmetz. Die Vorauswahl (Staatsmeisterschaft) fand vom 26. bis 28. September 2012 in der Landesberufsschule Wals statt. Elf Teilnehmer aus vier Bundesländern stellten sich der anspruchsvollen Aufgabenstellung. Gefordert waren nach Angaben eines Planes, Schablonen und Werkstücke eines Maßwerk-Fensters herzustellen. Dabei spielte auch der Faktor Zeit eine große Rolle. Am Schluss hatte sich Schnöll als Sieger durchgesetzt. Der Zweitplatzierte Christoph Hinteregger von der Firma Moser aus Seekirchen wird um eine Medaille bei den EuroSkills 2014 in Lille/Frankreich kämpfen.

Florian Schnöll vom Lehrbetrieb Josef Huber in Kuchl vertritt Salzburg bei den Stahlbauschlossern. Er hat sich bei den Staatsmeisterschaften am 9. Oktober 2012 im WIFI-Technikzentrum in Klagenfurt für die WorldSkills qualifiziert. Als Wettbewerbsarbeit mussten die Teilnehmer ein Modell der Tower-Bridge anfertigen. Dabei waren vor allem Maßgenauigkeit und sauberes Arbeiten gefordert.

In Salzburg war die Berufs-Info-Messe "bim" vom 22. bis 25. November 2012 im Messezentrum Salzburg wieder Schauplatz mehrerer Vorauswahlen (Staatsmeisterschaften). Wettbewerbe gab es in den Berufen Maurer, Fliesenleger, Elektrotechniker, Maler, Anlagenelek-trik, IT-Netzwerk, Mechatronik und Maschinenbau CAD. Aufgrund der Vielzahl der Vorauswahlen wurde eine eigene "bim-Wettbewerbshalle" eingerichtet.

42. WorldSkills-Berufsweltmeisterschaften in Leipzig

Die 42. WorldSkills-Berufsweltmeisterschaften finden von 2. bis 7. Juli 2013 in Leipzig im deutschen Bundesland Sachsen statt - 40 Jahre nach den letzten WorldSkills in Deutschland: 1973 in München. Austragungsort der Wettbewerbe wird die Leipziger Messe sein, ein modernes Messezentrum an einem der ältesten Messeplätze der Welt. Facts:

- 1.000 TeilnehmerInnen sowie

- 2.000 ExpertInnen aus

- 58 WorldSkills-Mitgliedsländern kämpfen in über

- 50 Berufen.

- 3.000 Freiwillige,

- 1.000 MedienvertreterInnen,

- 200.000 erwartete BesucherInnen an vier Wettbewerbstagen. Beeindruckende WorldSkills-Bilanz

Die Wirtschaftskammer Österreich ist seit 1958 Mitglied von WorldSkills International und entsendet seit 1961 regelmäßig TeilnehmerInnen zu Berufsweltmeisterschaften. 1983 fand dieses Großereignis in Linz statt - damals wurde die "Schallmauer" von 300 WettbewerbsteilnehmerInnen durchbrochen.

Die bisher 27 Beteiligungen der österreichischen Teams bei den WorldSkills brachten viele hervorragende Leistungen:

- mehrmals weltweit beste Nation (Lyon 1995, St. Gallen 1997, Montreal 1999) bzw. unter den Top 3 (Seoul 2001, St. Gallen 2003) bzw. beste Nation auf EU-Ebene (London 2011).

- 447 TeilnehmerInnen, die

- 176 Medaillen und

- 149 Leistungsdiplome holten.

Schlosserei Josef Huber

Die Schlosserei Huber in Kuchl wurde 1999 von Josef Huber gegründet. Der klassische Familienbetrieb beschäftigt sich mit der Konstruktion von Türen, Fenstern, Toren, Stiegen und Carports. Außerdem werden Reparaturen bzw. Umbauten durchgeführt. Die Schlosserei Josef Huber ist seit 2012 EN 1090 zertifiziert.

Tel. 06244/7596-6

Marmor Kiefer

Seit der Gründung 1887 steht Marmor Kiefer in Oberalm für höchste Qualität und handwerkliche Perfektion bei der Verarbeitung und Verlegung von Natursteinen. Der moderne mittelständische Natursteinbetrieb ist untrennbar mit den eigenen Rohstoffvorkommen von Adneter und Untersberger Marmor verbunden. Denn es sind diese beiden wohl bedeutendsten Salzburger Natursteinarten, deren nachhaltiger Abbau und fachmännische Verarbeitung die Basis von Marmor Kiefer bilden. Daneben finden natürlich auch andere heimische Materialien sowie Steinarten aus aller Welt Verwendung. www.marmor-kiefer.at

