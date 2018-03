FP-Strache/Gudenus: FPÖ fordert Aktion scharf gegen tschetschenische Terrorzellen in Österreich

Unser Land gilt international als Drehscheibe des radikalislamischen Kampfes der Nordkaukasier

Wien (OTS/fpd) - Die Bundesregierung hat alle Tore geöffnet: 42.000 Tschetschenen, darunter hunderte radikale Salafisten, leben mittlerweile in Österreich. Die Behörden schauen weg und so können die Steinzeit-Islamisten ungestört Geld für den Dschihad sammeln und Freiwillige für den Kampf gegen die "Ungläubigen" rekrutieren. Erst im vergangenen Sommer wurde ein tschetschenischer Terror-Pate namens Achmed Tschatajew bei Kampfhandlungen an der georgisch-russischen Grenze festgenommen. Er genießt ebenso wie elf seiner getöteten Kampfgefährten in Österreich Asyl-Status. "Spätestens seit den Anschlägen in Boston müssen bei der Innenministerin doch alle Alarmglocken schrillen. Dies umso mehr, als einer der Attentäter vor den Anschlägen zwei Mal in Österreich war", erklärt FPÖ-Bundes- und Landesparteiobmann Heinz-Christian Strache. Seine Forderung: "Schluss mit Wegschauen und Verharmlosen! Wir brauchen rasch eine Aktion scharf gegen tschetschenische Terrorzellen und deren Unterstützer."

Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus weiß: "90 Prozent der Tschetschenen, die nach Österreich kommen, stammen nicht aus ihrer Heimat, sondern aus einem Lager in Polen, einem sicheren Drittland, und schlagen sich durch Tschechien oder die Slowakei, ebenfalls sichere Drittländer, zu uns durch. Das ist laut Dublin 2-Vereinbarung unzulässig, weil kein Verfolgungsgrund vorliegt. Es handelt sich bei den Tschetschenen in Österreich also fast ausschließlich um Wirtschaftsflüchtlinge, die hier bei uns nur subventioniert durch Steuergeld ihren oftmals schmutzigen Geschäften nachgehen. Es ist hoch an der Zeit, diese Menschen in ihre Heimat rückzuführen." (Schluss)

