Führendes Betreiberunternehmen aus Nahost wählt Elitecore BSS zur Einführung von LTE

Mumbai, Indien, Und Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Elitecore Technologies, der globale Anbieter von OSS-/BSS-Lösungen, ermöglicht einem führenden Betreiberunternehmen aus Nahost, LTE einzuführen und seine bestehenden WiMax-Dienste dabei weiterzubetreiben. Elitecores branchenkonformes, konvergentes Einzelstack-BSS ist auf Prepaid- und Postpaid-Kunden ausgerichtet, die WiMax- und LTE-Dienste beziehen. Mit minimalem Kapitalaufwand bietet es Leistungsoptimierungen und Verbesserungen der betrieblichen Effizienz, beschleunigt die Einführung neuer Angebote und sorgt für ein rundum verbessertes Kundenerlebnis.

Dhaval Vora, VP für Produktmanagement von Elitecore Technologies, erklärte: "Mit diesem BSS-Transformationsprojekt unterstreicht Elitecore die Stärke seiner Plattform bei der gleichzeitigen Abwicklung von WiMax und LTE im gleichen Ökosystem. Ausserdem zeigt es WiMax-Betreibern, wie sie in Zukunft den kompletten Umstieg auf LTE und IMS bewerkstelligen können. Eine derartige Transformation hängt von der schnelleren Ausrichtung auf bestehende Ökosysteme ab. Und genau in dieser Hinsicht bietet Elitecores flexible und aufrüstbare Plattform klare Vorteile, da sie die Entwicklung neuer Services in noch kürzerer Umsetzungszeit ermöglicht, ohne dabei aktuelle Planungen zu durchkreuzen."

Zur Aufrüstung auf LTE hat Elitecore sein bestehendes BSS-Stack um eine Reihe neuer Komponenten ergänzt, darunter Daten- und VOIP-Dienste. Dies geschah durch Provisioning und OCS, was IMS über Ro/DIAMETER unterstützt, sodass individuell zugeschnittene Dienste eingeführt und monetisiert werden können. Auf ausgeklügelte und intelligente Art und Weise wird die Plattform die Einführung neuer Angebote unterstützen, sodass Betreiberunternehmen anstatt schlichter Telekommunikationsdienstleistungen fortan echte Erlebnisse anbieten könnten. Die Kundenkonten bestehender WiMax-Kunden können dabei völlig problemlos erweitert und um LTE-Pakete ergänzt werden.

Die Elitecore-Plattform bietet Kommunikationsdienstleistern Vorteile bei der Erreichung ihrer strategischen Geschäftsziele und operativer Exzellenz. Sie umfasst eine bereits integrierte Plattform für die Abrechnung und das Ertragsmanagement. Hinzu kommt das Core-Session-Management, welches Kommunikationsdienstleistern einen flexiblen Rahmen für verschiedenste Zugangsnetze bietet, darunter NGN, IMS, 2G, WLAN, LTE, 3G und WiMAX mit RADIUS-, DIAMETER-, SOAP-, GSM-MAP- und Proprietary-Unterstützung.

Informationen zu Elitecore

Elitecore Technologies ist die Beteiligungsgesellschaft der Carlyle Group. Das globale IT-Produktunternehmen verfügt über 13 Jahre Erfahrung auf wachstumsstarken BSS- und WLAN-Offload-Märkten. Elitecore hat den "Price-Performance Value Leadership"-Preis in der Kategorie OSS-BSS von Frost & Sullivan Price erhalten und betreibt mehr als 90 Installationen mit 65 Millionen Vertragskunden in über 25 Ländern. Die Elitecore-BSS-Plattform erfüllt die Standards des TM Forum und des 3GPP, unterstützt Betreiber mit einem bereits integrierten Stack für IP-basierte Services bei der raschen Einführung und Monetarisierung konvergenter Dienste und sorgt als Einzelanbieter-Lösung für reduzierte Gesamtbetriebskosten. Mit einem einzigen Rahmensystem für Diameter und Radius ermöglicht die Architektur eine einfache Integration und Implementierung.

