Spindelegger I: Müssen Bürgern mehr Möglichkeit zur Mitentscheidung geben

Ausbau der direkten Demokratie ist wichtiges Anliegen – Opposition hat wenig Interesse daran

Wien, 23. April 2013 (ÖVP-PD) "Der Bürger muss das Gefühl haben, direkt mitentscheiden zu können. Nicht nur am Wahltag, sondern auch darüber hinaus", betont Vizekanzler Michael Spindelegger nach dem heutigen Ministerrat. Trotz des gescheiterten Volksbegehrens "Demokratie Jetzt!" ist sich Spindelegger sicher, dass mehr direkte Demokratie den Menschen ein wichtiges Anliegen ist: "Ich spüre, wenn ich im Land unterwegs bin und mit den Menschen rede, dass das ein Anliegen ist. Die Bürgerinnen und Bürger wollen sich stärker einbringen können. Sie wollen das, was sie berührt, in einem Volksbegehren zum Ausdruck bringen können und damit eine Sache zum Thema machen, die dann weiterbehandelt wird." Die Beteiligung am Volksbegehren habe viele Ursachen, sagt Spindelegger: "Wenn Ex-Politiker sich hinstellen und für mehr Demokratie werben, ist das nicht die beste Promotion. Immerhin sind das jene Personen, die selber schon die Chance hatten, es besser zu machen." ****

Da bis zur Nationalratswahl im Herbst nicht alle Anliegen für mehr Bürgerbeteiligung umsetzbar sind, will der Vizekanzler Instrumente der direkten Demokratie bei den nächsten Regierungsverhandlungen zum Thema machen. "Unmittelbar nach der

Wahl werden wir mit neuen Vorschlägen in das Thema hineintauchen", betont Spindelegger und hofft auf mehr konstruktive Beteiligung der Opposition: "Die Opposition hat zwar kein Interesse daran, den Bürger als Souverän zu stärken, wie etwa das Nein zu Bürgeranfragen an Minister beweist, aber das Vertrauen in die Politik steigt nur, wenn der Bürger mehr Mitsprache erhält", stellt Spindelegger klar, der abschließend festhält: "Wir haben es geschafft, Instrumente zu kreieren, jetzt müssen wir zu neuen Ufern aufbrechen."

