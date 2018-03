Vilimsky: ORF kann absolute Freiheit am freien Markt genießen!

ORF soll endlich Transparenz über Geldgeber und Empfänger sicherstellen, statt nach immer neuen Finanzmitteln zu rufen

Wien (OTS) - Solange es die Gebührenhoheit und den ORF als öffentlich-rechtliche Sendeanstalt gibt, ist auch die repräsentative Demokratie und der Föderalismus im Stiftungsrat abzubilden. Wenn einzelne Redakteure nicht damit leben wollen, steht ihnen der Wechsel in eine private Sendeanstalt offen, genauso wie es dem ORF möglich ist, eine Totalprivatisierung voranzutreiben. Dort gibt es die völlige Freiheit vom Ergebnis jeweiliger Wahlen. Der jetzige Bestellmodus für den Stiftungsrat sei der einzige, welcher das Ergebnis demokratischer Wahlen indirekt abbilden könne. Daran sei auch nicht zu rütteln, bekräftigte heute FPÖ-Mediensprecher Generalsekretär NAbg. Harald Vilimsky.

Sehr wohl gesprächsbereit zeigte sich Vilimsky aber, was die Verkleinerung des Stiftungsrates anbelange. Die neun von der Bundesregierung direkt bestellten Stiftungsräte könne man sehr wohl einsparen, dies führe auch zu einer völligen Verzerrung der repräsentativen Demokratie. Ansonsten sei aber nicht aber Stiftungsrat herumzudoktern, der jetzige Bestellmodus, welcher das Kräfteverhältnis im Hauptausschuss des Nationalrates als Folge von Wahlen widerspiegle, sei ein taugliches Instrument, sofern man als Sendeanstalt am Prinzip der Gebührenhoheit festhalten wolle.

Nicht einmal nachzudenken sei über den Ruf nach einer "Haushaltsabgabe", welche sachlich durch überhaupt nichts zu rechtfertigen sei. Wer keinen ORF empfangen wolle, dürfe dafür auch nicht zur Kassa gebeten werden. Ebenso sei dem Ruf nach einer Gebührenrefundierung eine klare Absage zu erteilen. Auch der ORF müsse sich daran gewöhnen, nach dem Prinzip der Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit zu agieren. Und diese neue Sparphilosophie solle am besten gleich im Direktorium beginnen, wo es Gagen wie für Minister und Kanzler gäbe. Dies sei absolut inakzeptabel, so Vilimsky.

Überfällig sei der Küniglberg auch damit, Transparenz zu beweisen. Im Klartext: ORF-Moderatoren und Redakteure sollen künftig offenlegen müssen, für wen aller sie sonst noch wirtschaftlich tätig seien. Bei kolportierten Gagen von bis zu 15.000 Euro für zwei Stunden an externer Moderation sei es für die Öffentlichkeit mehr als interessant, zu erfahren, wer hier Geldgeber und Empfänger seien. Als Politiker muss man alle Einkünfte offenlegen, die "Vierte Gewalt", insbesondere der ORF als öffentlich-rechtliche Sendeanstalt, sei hier mehr als säumig. Eine derartige Offensive am Küniglberg würde mich positiv überraschen, wenngleich es nicht in meiner Erwartungshaltung liegt, dass man diesem Transparenzgebot nachkommen wolle, so Vilimsky.

