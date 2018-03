Weltweit führende MySQL-Datenbank-Entwickler und Support-Experten in einem Team / Monty Program Ab und SkySQL Ab fusionieren zur 'Next Generation Open Source' Datenbank-Firma

Helsinki (ots) - SkySQL fusioniert mit Monty Programm Ab, den Schöpfern von MariaDB, der am schnellsten wachsenden Open-Source-Datenbank-Technologie. Die Übernahme bedeutet eine Wiedervereinigung der wichtigsten Mitglieder des ursprünglichen Entwickler- und Service-Teams von MySQL AB. Sie verfolgt das Ziel, MariaDB in Zusammenarbeit mit Kunden, Partnern und der Community zu einer vollständig interoperablen NewSQL Open-Source-Datenbank zu entwickeln. Das Angebot für Nutzer der MySQL-Datenbank wird SkySQL auch weiterhin ausbauen.

MariaDB ist konsequent Open Source, kompatibel zur MySQL-Datenbank und bietet neue Erweiterungen sowie Funktionen. Die Anwender migrieren aus Performance-Gründen zu MariaDB. Durch ihre aktivierbaren Speicher-Engines ist MariaDB in der Lage, mit NoSQL-Datenbank-Systemen wie Cassandra und LevelDB zusammenzuarbeiten und auch auf Daten in anderen Formaten zuzugreifen. Dadurch können Kunden ohne teure und riskante Datenbank-Migrationen die Möglichkeiten der neuesten Datenbank-Technologien nutzen sowie auf Daten in Bestandssystemen zugreifen. Diese Fusion erschließt Cloud-und Big-Data-Anwendungen, was es dem neuen Unternehmen ermöglicht, eine Schnittstelle für Open-Source-Technologie-Anbieter zu werden.

SkySQL kann mit dem vereinigten Team die vier Fragen, die sich Datenbank-Anwender derzeit stellen, beantworten:

Zukunftssicherheit - Unterstützung aller MySQL-Datenbank-Releases, alter wie neuer, verbunden mit der Zusicherung, dass MariaDB Server immer Open Source und unabhängig bleiben werden

Zugriff - Interoperabilität und flexibler Zugang zu Daten in multiplen Datenbank-Formaten, sowohl SQL als auch NoSQL

Kosten - Reduktion der Datenbank-Kosten im Einklang mit anderen IT-Ausgaben durch effektive Wartung und Support

Transparenz - Klare Bug-Fixes und offene Test-Cases für Datenbank-Nutzer, um die Datensicherheit zu gewährleisten

Michael 'Monty' Widenius, CTO der MariaDB Foundation,erklärt: "Durch die Fusion und meine eigene Rolle in der MariaDB Foundation, stelle ich sicher, dass das Projekt MariaDB 'Open Source forever' bleibt."

