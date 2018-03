SP-Schicker an FP-Gudenus: Wasser-Privatisierungsmärchen aus Wildalpen auch nach der x. Wiederholung mehr als haarsträubend

Wien (OTS/SPW-K) - "Absolut langweilig" muss laut SPÖ-Klubvorsitzenden Rudi Schicker der FPÖ neuerdings sein. "Anders ist es ja nicht erklärbar, dass Klubobmann Gudenus seit Wochen den gleichen Unfug verbreitet und auch heute wieder das Märchen von der angeblichen Privatisierung des Wiener Wassers bis zum Einschlafen wiederholt", so Schicker. Er erklärt die Fakten jedoch noch einmal gerne und leicht verständlich für die FPÖ-Funktionäre:

"Fakt ist, dass die Gemeinde Wildalpen eine der vielen Quellen der Stadt Wien auf dem Gemeindegebiet von Wildalpen nutzt - dazu hat sie weitläufige, vertraglich gesicherte Nutzungsrechte aus dem Jahr 1903", erläutert Schicker. Auf dem Gemeindegebiet von Wildalpen liegen große Quellschutzgebiete der Millionenstadt Wien. Es sei völlig inakzeptabel, dass die FPÖ nun daraus seit Wochen abstruse Privatisierungs-Märchen verzapfe. Die Gemeinde Wildalpen hat einst bestimmte Flächen gepachtet und hat auch ein vertraglich geregeltes Weitergaberecht. Die Firma Wildalp nutzt das Wasser aus der Ortswasserleitung in Wildalpen. "Niemand käme auf die abstruse Idee, von einer Privatisierung zu sprechen, wenn in Wien Getränkehersteller oder Brauereien Wiener Wasser verwenden", so Schicker weiter.

Die Gemeindebewohner von Wildalpen werden natürlich mit Trinkwasser aus der kommunalen Wasserleitung versorgt. Dass Gudenus für die korrekten geschäftlichen Beziehungen der Gemeinde Wildalpen zum wiederholten Mal die Stadt Wien verantwortlich machen will, ist mehr als abenteuerlich. "Noch einmal ganz langsam für den Herrn Gudenus: Die Stadt Wien hat die Wasserversorgung nirgendwo privatisiert, die Stadt Wien steht für eine starke kommunale Daseinsvorsorge in allen Bereichen, insbesondere bei der Trinkwasserversorgung", stellt der Klubvorsitzende klar. " Es sei unerhört, von dubiosen "Verstrickungen" zu sprechen oder gar von "Untreue" - in diesen Fällen solle sich Gudenus lieber mit seinen Parteikollegen beschäftigen, da hätte er genug zu tun.

