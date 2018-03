Bundeskanzler Faymann: Finanztransaktionssteuer schafft Spielraum für Investitionen

Finanzmarktregulierung, Volksbegehren und Sicherheitspolitik waren Themen im Pressefoyer

Wien (OTS) - "Großbritanniens Premierminister Cameron hat eine Klage gegen die Finanztransaktionssteuer angekündigt. Ich halte das für ein falsches Signal in Zeiten, in denen wir dringend Einnahmen für Bereiche wie Bildung und Jugendbeschäftigung brauchen. Die Finanztransaktionssteuer schafft uns den notwendigen Spielraum für Investitionen in die Zukunft Europas", sagte Bundeskanzler Werner Faymann heute, Dienstag, im Pressefoyer nach dem Ministerrat. "Die Beteiligung des Finanzsektors an den Kosten der Krisenbewältigung hat auch eine Steuerungsfunktion. Die elf Staaten, die sich bisher bereit erklärt haben, an der verstärkten Zusammenarbeit teilzunehmen, arbeiten jedenfalls konsequent an der Einführung der Finanztransaktionssteuer."

Zum Ergebnis der beiden Volksbegehren sagte Bundeskanzler Faymann:

"Jeder, der ein Volksbegehren initiiert oder unterschreibt, ist mit Respekt zu behandeln. Das Thema Ausbau der Demokratie wird jedenfalls auch im Parlament noch intensiv diskutiert."

Faymann wies angesichts der Lage in Syrien und dem UN-Stützpunkt auf den Golan-Höhen auf die Einberufung des Nationalen Sicherheitsrates für heute Nachmittag hin: "Österreich verfolgt eine aktive Neutralitätspolitik und leistet seinen Beitrag zur friedlichen Entwicklung in der Welt. Gleichzeitig ist es auch unsere Pflicht, die Sicherheit unserer Soldaten zu gewährleisten."

