Becker: Europäische Jugendgarantie muss verbindlich und präzise sein

EU-Parlamentsausschuss stimmt über Regeln zur Finanzierung der geplanten europäischen Jugend-Beschäftigungsgarantie ab

Brüssel, 23. April 2013 (OTS) "Die europäische Jugendgarantie muss verbindlich werden, so wie sie bei uns in Österreich als Vorbildgeber geregelt ist. Bislang ist die Jugendgarantie eine Empfehlung an die Mitgliedstaaten, keine Vorschrift", so Heinz K. Becker, Sozialsprecher der ÖVP im EU-Parlament. Der Sozial- und Beschäftigungsausschuss des EU-Parlaments stimmt heute über die Regeln zur Vergabe von EU-Geldern für die freiwillige Umsetzung der Jugendgarantie durch die Mitgliedstaaten ab. ****

"Im Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit erreichen wir mehr, wenn wir verbindliche und präzise schlagkräftige Maßnahmen setzen, nicht unverbindlich und ungezielt. Deshalb bin ich für eine Ausweitung der Maßnahmen nicht nur für bis zu 25-Jährige, sondern auch für Studenten nach dem Abschluss oder Studienabbrecher bis zu 30 Jahre. Das wichtigste ist aber die verpflichtende Einführung in allen EU-Ländern", so der Europaabgeordnete. Je nach Ausbildungssystem der Mitgliedstaaten solle die konkrete Ausgestaltung den Ländern überlassen werden. Nach dem Willen der Parlamentarier sollen die Gelder für Maßnahmen in Regionen zur Verfügung gestellt werden, in denen die Jugendarbeitslosigkeit im Jahr 2012 über 20 Prozent lag.

Durch die sogenannte Jugendgarantie der EU soll nach österreichischem Vorbild jungen EU-Bürgern vier Monate nach ihrer Ausbildung bzw. nach vier Monaten Arbeitslosigkeit eine Garantie für einen Arbeitsplatz, eine Lehrstelle oder eine Weiterbildung erhalten. Die Finanzierung soll aus dem Budget des Europäischen Sozialfonds (ESF) erfolgen. Zunächst sollen sechs Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden.

