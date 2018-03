BZÖ-Dolinschek: Grüne predigen in Kärnten Wasser und trinken Wein

Kärntner Grüne in Erklärungsnot

Klagenfurt (OTS) - Mit der heute bekannt gewordenen Bestellung von NAbg. Bruno Rossmann als KEH-Aufsichtsrat zeigen die Grünen in ihrem Ansinnen der Entpolitisierung wichtiger Schlüsselpositionen ihr wahres Gesicht. Während in der Landeshauptstadt nämlich die parteiunabhängige Besetzung von Schlüsselpositionen gefordert werde, besetze man auf Landesebene im Aufsichtsrat der Energieholding ganz ungeniert mit dem grünen Parteisoldat Rossmann. "Wo bleibt hier der Aufschrei des grünen Landesrates?", will der geschäftsführende BZÖ-Landesobmann NAbg. Sigisbert Dolinschek wissen. Das BZÖ sei die einzige Opposition in Kärnten und werde auch in Zukunft Postenschacherei und Freunderlwirtschaft jeglicher Couleur aufzeigen, erklärt Dolinschek.

