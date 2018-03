Rübig zu EU-Budget: Trotz gekürzter KMU-Fördergelder mehr erreichen

EU-Parlament macht Vorschläge zur effizienteren Verwendung der EU-Fördermittel für KMU

Brüssel, 23. April 2013 (ÖVP-PD) Der österreichische EU-Abgeordnete Paul Rübig stellt heute im

Haushaltskontrollausschuss des Europäischen Parlaments einen ausführlichen Bericht mit konkreten Vorschlägen zur

effizienteren Verwendung der EU-Fördermittel für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) vor: "Das EU-Budget muss so

effizient wie möglich verwendet werden. Trotz geplanter

Kürzungen, müssen wir so viel wie möglich für die Steigerung

der Wettbewerbsfähigkeit von europäischen KMU tun. Deshalb

müssen wir jetzt versuchen, mit weniger Geld mehr zu

erreichen", so Rübig heute in Brüssel.****

Der Bericht bemängelt unter anderem, dass in vielen

Bereichen die Wirkung der Fördergelder nur schwer gemessen

werden könne, weil die Indikatoren uneinheitlich und zu

kompliziert seien. "Die Kriterien für Fördervergabe und Effizienzmessung müssen klarer, spezifischer, einfacher und

vor allem wirklich messbar sein. Auch brauchen wir programmübergreifend eine bessere Koordinierung", betont

Rübig. Für alle Programme, die sich an dieselben Fördernehmer richteten, sollten gemeinsame Indikatoren festgelegt werden.

Auch müsse die Verbindung und Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen regionalen und lokalen Stellen, die für die

Umsetzung der Programme zuständig sind, verbessert werden. "Besonders bei der Koordinierung zwischen KMU-Förderung und Regionalpolitik gibt es ein großes Potential zur Effizienzsteigerung", so Rübig.

Handlungsbedarf sehen die EU-Parlamentarier auch bei der Geschwindigkeit der Fördervergabe: "Wenn zwischen Förderbewilligung und -auszahlung oft Monate vergehen, dann

gehen Chancen verloren und verpufft die Wirkung", so Rübig.

Dem Bericht zufolge ist diese Zeitverzögerung ein "erhebliches Hindernis für den Erfolg des Programms". Außerdem sollte - um

mehr über die Hürden für die Begünstigten zu erfahren - eine spezielle Erhebung bei potenziellen Begünstigten durchgeführt werden, die Informationen angefordert, aber keinen Antrag

gestellt haben. Die Vorschläge des EU-Parlaments basieren auf

einer genauen Untersuchung der bisherigen KMU-Förderung, des Rahmenprogramms für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (CIP),

das Ende dieses Jahres ausläuft. Nachfolgeprogramm soll das "Programm für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und für KMU" (COSME) sein.

